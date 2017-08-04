Rusya: "Hedef biz değil Trump!"

Başkan Donald Trump sonunda Kongre'nin dayattığı Rusya yaptırımlarını içeren tasarıyı onayladığında, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Kremlin'in yeni bir misilleme önlemi alınmayacağını açıklamıştı. Peskov, Putin'in pazar günü yaptığı, ABD'deki Rus diplomatik varlığının üçte iki oranında azaltılacağını ifade ettiği konuşmaya atıfta bulunarak "Misilleme önlemleri çoktan alındı" şeklinde konuştu.



Ama mesele yalnızca bu değil. Yaptırımların yer aldığı tasarının imzalanmaması için yoğun çaba gösterdikten sonra, Trump isteksizce yazıldığı her halinden belli olan bir yazılı beyan yayınladı. "Endişelerini" ifade ederken, tasarının "ciddi anlamda kusurlu" ve "problemli" olduğunu belirtti ve "hükümetin antlaşma otoritesine saldırı olduğu" konusunda yakındı. "Açık bir şekilde anayasaya aykırı" diyerek tasarıyı kınadı. Ayrıca, Rusya'daki 755 Amerikan diplomatını ülkeden atması hakkında tek kelime etmedi. Rus devlet televizyonu da gayet neşeli bir şekilde Trump'ın, onaylanan tasarının anayasaya aykırı olduğuna dair yorumunu aktardı ve Avrupa'nın da yaptırımlara karşı olduğunu ekledi. (Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırmak Putin'in uzun zamandır hedefiydi.)



Rus yetkililer de Trump'ın hoşnutsuzluğuna vurgu yapıyor. Rus Parlamentosu'nda ekonomi komitesinin başındaki milletvekili Valeri Vasilyev, "Trump yaptırımlardan memnun değil" açıklamasını yaptı. Putin'in dostu ve petrol zengini Igor Sechin "Trump tasarıya itiraz etti ama onayladı. Ne denilebilir ki? Bu yanlış bir yasa ve onlar da bunun farkında" şeklinde konuştu. "Galiba bu yaptırımlar bizi değil, Trump'ı hedef alıyor" diye de ekledi.



Savaş yanlısı kimliğiyle tanınan Rus senatör Alexey Puşkov ise, "Yaptırımlar esasında Amerikalıların kendisi için kötü: Trump'ın elini kolunu bağlıyor, AB'yi öfkelendiriyor ve ABD'yi Rusya'dan uzaklaştırıyor. Ama ABD Kongresi kana susamış ve mantıklı hareket etmiyor" tweetini attı.

Kaynak: Timetürk / Julia Ioffe, TheAtlantic