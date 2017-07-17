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Romero sözleşmesini uzattı

Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero kulübü ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:47
Romero sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arjantinli file bekçisi Romero ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

88 kez milli takım formasını giyen 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2021 yılına kadar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyecek.

Sergio Romero, Manchester United'da David De Gea'nın ardından ikinci kaleci konumunda bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:47
  1. İngiltere
  2. Manchester United
  3. Kırmızı Şeytanlar
  4. Manchester
  5. Arjantin
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