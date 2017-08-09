İdmana çıkmadı, Beşiktaş'a transfer oluyor...

Marcelo'nun Lyon'a transferi sonrası stoper arayışına giren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun yokluğunu Şilili Gary Medel ile doldurmak istiyor.



Siyah beyazlılar, Pepe'nin partreni olacak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile prensipte el sıkışırken, kulübü İnter ile pazarlık yapıyor.



Medel'in 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu kulübü İnter'e düşük bir bonservis bedeli ödemek için sıkı bir pazarlığa girişen Beşiktaşlı yöneticilerin aradaki farkı 1 milyon euroya kadar indirdiği öğrenildi.



Beşiktaş'ın İnter ile kısa süre içinde Medel'in bonservisi konusunda anlaşma sağlaması ve şilili futbolcunun siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.



İDMANA ÇIKMADI

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra Medel bugün tesislere gelmesine rağmen Inter'in yaptığı antrenmana çıkmadı ve tesislerden aracıyla ayrıldı.