Dev maçın hakemi belli oldu

Trabzonspor ve Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

27 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık

19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler