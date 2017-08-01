AB hızla fakirleşiyor

Münübe Yılmaz

Yapılan çalışmalar sonucu yayınlanan rapora göre, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla maddi anlamda ciddi bir sarsıntı yaşayacak olan AB'ye bağlı ülkelerde, fakirlik her geçen gün hızla artıyor. 2020 yılı itibariyle AB'ye üye olan 28 ülkedeki çocukların dörtte birinin açlık sınırının altında kalacağının öngörüldüğü raporda, fakir olarak kabul edilebilecek çocukların sayısı 100 milyon olacak. AB'ye üye ülkelerdeki fakirlik sınırında yaşayan kişilerin sayısı 119 milyon iken, 2015 yılında yapılan bir çalışmada Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan nüfusunun üçte biri maddi sıkıntılar çekiyor. Avrupa ülkelerindeki çocukların yüzde 27'lik bir kısmı yoksul bir hayat sürerken, uzmanlar 2020 yılıyla beraber, İngiltere'de açlık sınırı altında yaşayan çocukların sayısının, 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Nüfusunun yüzde 40'ı açlık sınırında bulunan İspanya'da, Euronews'e röportaj veren NGO Educo Andalucía Başkanı Fernando Rodriguez de "Ekonomik krizden dolayı, eğitim ve sağlık alanına ayrılan harcamalardan kısmalar oldu. Artık okullarda bile çocuklarına yemek isteyerek ödeme yapan ailelerin sayısı azaldı" ifadesini kullandı.

