Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB hızla fakirleşiyor

Yapılan son çalışmalara göre, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla bütçesi sarsılacak olan AB ülkelerinde fakirlik her geçen gün daha da artıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 00:24
AB hızla fakirleşiyor

Münübe Yılmaz
Yapılan çalışmalar sonucu yayınlanan rapora göre, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla maddi anlamda ciddi bir sarsıntı yaşayacak olan AB'ye bağlı ülkelerde, fakirlik her geçen gün hızla artıyor. 2020 yılı itibariyle AB'ye üye olan 28 ülkedeki çocukların dörtte birinin açlık sınırının altında kalacağının öngörüldüğü raporda, fakir olarak kabul edilebilecek çocukların sayısı 100 milyon olacak. AB'ye üye ülkelerdeki fakirlik sınırında yaşayan kişilerin sayısı 119 milyon iken, 2015 yılında yapılan bir çalışmada Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan nüfusunun üçte biri maddi sıkıntılar çekiyor. Avrupa ülkelerindeki çocukların yüzde 27'lik bir kısmı yoksul bir hayat sürerken, uzmanlar 2020 yılıyla beraber, İngiltere'de açlık sınırı altında yaşayan çocukların sayısının, 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Nüfusunun yüzde 40'ı açlık sınırında bulunan İspanya'da, Euronews'e röportaj veren NGO Educo Andalucía Başkanı Fernando Rodriguez de "Ekonomik krizden dolayı, eğitim ve sağlık alanına ayrılan harcamalardan kısmalar oldu. Artık okullarda bile çocuklarına yemek isteyerek ödeme yapan ailelerin sayısı azaldı" ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de şiddetli deprem!
    1. Ege'de şiddetli deprem!
    2. Türk komandoları tarafından eğitildiler
    3. PKK'lı keskin nişancı çocuğu katletti
    4. Feci ölüm... Kullandığı kepçenin..
    5. PKK'dan sızma girişimi!
    6. Yılan yerine kazayla ablasını öldürdü
    7. AB hızla fakirleşiyor
    8. 4 milyondan fazla öğrencinin eğitimi..
    9. Yeni hedefleri Suriye'nin güneyi!
    10. HDP'liler halktan yüz bulmayınca..
    11. Nazi propagandasına para cezası geldi
    12. Tecavüzcüyü yüzüstü yatırıp kurşuna..
    13. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    14. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    17. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    18. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    19. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    20. 2 terörist öldürüldü
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!