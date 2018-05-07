Dolar silahıyla ekonomiyi vurmak istiyorlar

Seçimlerin erkene alınması muhalefet partilerini öyle hazırlıksız yakaladı ki, afallamalarının tesiriyle ne çatı bir aday bulabildiler, ne de doğru dürüst bir aday çıkarabildiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu öyle bir çıkmaza girdi ki; oturduğu CHP genel başkanlık koltuğuna bile layık görmediği Muharrem İnce’yi Türkiye’nin bir numaralı koltuğuna aday yaptı. CHP bağlamında İnce mağlup olsa bile kazanan olacak. En azından lideri Kılıçdaroğlu gibi yarışmaktan kaçmak yerine yenilmeyi göze aldı. Bir de iyi oy toplarsa Cumhurbaşkanı olamasa bile Kılıçdaroğlu’nu yerinden edebilir. Genel bağlamda ise ne İnce ne de Akşener, Erdoğan’a rakip olabilecek kapasitede siyasetçiler değiller.

Öte yandan, siyasete terörle destek veren örgütler bu seçime elleri kolları bağlı olarak giriyorlar. Ne PKK ne de FETÖ kendi dertleri dışında başka bir dertle ilgilenecek takatte değiller. Yabancılar ise baskın seçim sanki kendilerine yapılmışçasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öfke kusuyorlar. Erken seçim ilan edildiğinden bu yana kara propagandanın haddi hesabı yok. Şu anda fitneye fırsat bulamadıkları için son çare olarak Türkiye’nin ekonomisi ile oynuyorlar. Örneğin Standard&Poor’s AK Parti ve MHP’nin erken seçim kararına erken not düşürme kararıyla cevap verdi. Ayrıca yabancı gazeteler Türk ekonomisinin krizde olduğuna dair yayınlar yaparak yatırımcıları korkutuyorlar.

Yabancıların söylemlerinin gerçeklerden daha çok bir dilek niteliği taşıdığı şüphesizdir. Ancak hükümetin son dönemdeki hayat pahalılığı ve Doların durdurulamayan yükselişine çare bulması gerekiyor. Dolar lira karşısında son 4 ayda yüzde 10 değer kazandı. Bu da başta ithal edilen petrol olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasına ve domino etkisi yaparak diğer ürünlerin de pahalılaşmasına neden oluyor. Dolardaki hızlı yükselişin ardında piyasa şartları ya da belli güçlerin olması hakikati değiştirmiyor. Dolarda aşırı bir dalgalanma var ve bu durum ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. Bu yüzden sorunun failleriyle uğraşmanın yanı sıra soruna bir çözüm bulmak hükümetin önceliği olmalı. Çünkü Dolar şu anda siyasetin gidişatını ve halkın algısını siyasetçilerden daha çok etkileyecek bir karmaşaya sebep olmakta.

İstikrarın (ve de iktidarın) devamı için Dolar’ın mutlaka durdurulması gerekiyor. Fakat öyle yapısal bir çözüm bulunmalı ki Doları durdurmanın yanı sıra ekonomik istikrarın kalıcı olması da sağlanabilmelidir. Bunun için vergileri düşürmek bir çözüm olabilir. Daha az vergi daha çok bütçe açığı demek değildir. İbn Haldun yedi asır önce “Devletin yüksek vergiler koyması devlete fayda değil zarar getirir. Çünkü yüksek vergiler halkın sermayesinin azalmasına, o da üretimin düşmesine ve neticede vergi gelirlerinin azalmasına sebep olur. Bu da hem halka hem de devlete zarar verir. Oysa vergiler düşerse halkın elindeki sermaye artacağından üretim de artacaktır ve sonuçta üretim arttığı için toplanan vergi miktarı da artacaktır. Düşük vergi girişimciliği desteklediği gibi hazinenin de dolmasına neden olur. Düşük vergilerle hem halk hem de devlet feraha kavuşur” derken haklıydı. Haldun’un teorisinin doğruluğu defalarca ispatlandı. Reagan bile ABD’yi resesyondan İbn Haldun’un bu teorisiyle (bkz. Haldun-Laffer Teorisi) çıkarmıştı. Böyle bir çözüm Türkiye ekonomisini de krizlere bağışık hale getirecek ve dış müdahalelere karşı koruyacaktır.

Birileri güçlü bir Türkiye istemeyebilir ve engel olmak için her yola başvurabilir. Şu anda Doları silah olarak kullananlar yarın başka bir enstrümanı kullanacaklardır. Oysa ekonomi sağlamsa her saldırı ters teper. İbn Haldun’un teorisi devletten çok halkın refahını artırıyor gibi görünse de, sonunda kazanan hem halk hem devlet olur. Devletin zenginliği halkı da zenginleştirmez ama halkın zenginliği devleti zenginleştirir. Son günlerde gayrimenkul için yapılan vergi indirimlerinin süreli olmak yerine süresize dönüştürülmesi Haldun’un teorisini test etmek açısından iyi bir fırsat olacaktır.