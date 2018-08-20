Migros’ta Akit satılmıyor, domuz satılıyor diye alışveriş yapıyormuş!

Akit Gazetesi’ni yıllardır okuyanlar bilir ki bu gazete herhangi bir cemaate, holdinge, partiye, sermaye grubuna sırtını dayamamıştır! 25 yıldır Akit’in çizgisi “Müslümana müşfik, kâfire şedid” anlayışındadır. Hangi tarikattan veya meşrepten olursa olsun “Müslümanların meselelerini, dertlerini” gündeme getirmeye gayret eder ve bu gayretinde Allah’ın izniyle başarılı olur.

Akit, “faizli banka” reklamları almaz, cola reklamı yayınlamaz, haberlerinde müstehcen görsellere yer vermez!

“AKİT’İN BİNASINI TEPENİZE YIKARIZ”

Gazetenin kurucusu ve Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey darbecilerin tehditlerine birebir maruz kaldığı günlerde “Belki polisler gece yarısı gelip bizi evimizden götürmeye kalkar” diyerek en karanlık vakitlerde evinde “gündüz elbisesini giyip” beklemiştir. Gazeteye gelen darbeciler “Akit’in binasını tepenize yıkarız” dediklerinde “Biz de gerekirse altında kalırız ama yine de yerimizi terk etmeyiz” diyerek çıktığı yoldan dönmemiş ve “sağımda-solumda kim var” demeden yolunda ilerlemiştir. Bugün gazetenin yüzbinlerce okuyucusu varsa işte bu yollardan geçilerek bu günlere gelinmiştir.

“MAZLUMUN DAVASINDAN KORK, ZALİMDEN KORKMA”

Rahmetli Hasan Karakaya ağabeye, Abdurrahman Dilipak ve Ali İhsan Karahasanoğlu ağabeylere açılan davaların tutanaklarını kitap yapsan ciltler dolusu ansiklopedi olur! Bu davaların tamamı İslam’a karşı yapılan saldırılara verilen cevaplardan dolayı açılmıştır, yani İslami hassasiyete sahip hiç kimseyle davalık bir mesele olmamıştır.

“DÜNYADA İLK VE TEK: 312 GENERAL DAVASI”

Dünya basın tarihinde emsali görülmemiş şekilde tam 312 muvazzaf General “tek tek” Akit’e tazminat davası açtı. O zaman Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’tü ve Sayın Özkök dava açmadı. Bugün için “Basın özgürlüğü” diyenlerin hiçbiri bu davayı dile getirmediler. Dünyanın en geri ülkesinde bile böyle dava açılsa her yerde gündem olurdu. Söz konusu İslam ve Akit olunca birçokları sustu. Kendileri bilir, herkes kendi imtihanından sorumlu! Aydın Doğan’ın eskiden sahip olduğu Hürriyet’in camı kırılmıştı da günlerce “cam” için ağlaşıp durmuşlardı. Kılıçdaroğlu kırılan camı ziyarete gitmişti. Neredeyse camın cenaze törenini yapacaklardı.

“CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI MİGROSÇU ÇIKTI”

Gelelim yazının başlığına!

Kocası bir oturuşta en az çeyrek domuz yiyen ve bunun fotolarını paylaşan, kendisi HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam yollayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu biliyorsunuz! Bir de “Yusuf Erciyas” diye yardımcısı varmış! Mevzu şu: Şahsi sosyal medya hesabımdan Migros’u eleştirerek; “Migros’tan bugüne kadar hiç alışveriş yapmadım. Bu marketler alkollü içecek satıyor. Akit Gazetesi ise bu marketlerin tamamında yasaklı, raflara koymuyorlar. Şimdi utanmadan bir de kurbanlık satıyorlar. Bunlar caminin müezzini, kilisenin zangoçu; karakter yok, duruş yok” dedim. Az bile söyledim!

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas bunun üzerine kendine yakışan edepsiz bir tavırla; “Akit gibi paçavrayı rafına koymadığı için Migros’tan alışveriş yapıyoruz. Alkolü sana zorla mı veriyorlar? İsteyen alkol alır, isteyen peynir sana ne” diye rezilce bir cevap yazdı.

“İşte CHP zihniyeti” dediğimiz vakit de hop oturup hop kalkıyorlar!

Migros’tan sırf “Akit satılmıyor” diye alışveriş yapanlar olduğu gibi sırf “alkol ve domuz satılıyor” diye alışveriş yapmayanlar da vardır! Bizim de bunu eleştirme ve alışveriş yapmama hakkımız vardır. Migros’un kapısında nöbet tutuyor da değiliz! Siz bu gazeteye “paçavra” derseniz, biz de “Madem öyle aldığınız domuzları münasip yere s..” deriz. Mesela gömleğin cebine, tabi sığarsa!

“KEMAL KILIÇDAROĞLU HANGİ MEDYAYA EL KOYACAK?”

Kılıçdaroğlu geçenlerde Ankara’da medya temsilcileri ile buluştu ama yine medyanın bir bölümünü çağırmadı; özellikle yerli medyayı! Sadece bilin diye söylüyorum, hani bu mevzu es geçilmesin, bir yerlerde hafızada dursun istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğü derken kesinlikle samimi değil! Daha önce Gürsel Tekin de “bazı medya kuruluşlarına el koyacağız” demişti.

Efendim konuyu uzatacağım ama yazının sonuna geldik.

Bu mübarek Arefe Günü neşeli konular yazmak isterdim ama kısmet başka güne! Mübarek Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim. Allah kurban kesemeyen kardeşlerimize zenginlik ve cömertlik nasip eylesin; borçlu kardeşlerimize ödeme kolaylığı versin! Kurban kesen kardeşlerimize de bu ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeyi, etleri bol bol dağıtmayı nasip eylesin! Hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar dilerim!