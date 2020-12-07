Mansur Yavaş’ın cevap veremediği sorular!

Ankara’da yaşayan bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak mevzuyu değerlendireceğim. Gönlümüz Başkent’in müreffeh olmasından ve dünyayla yarışmasından yana! Ama Başkent bırakın dünyayı daha güzelim Gaziantep’le, güzelim Kayseri’yle yarışamıyor!

ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bazı sorular sormuştu. Mansur Yavaş hiçbirine hâlâ cevap veremedi.

“MURAT KÖSE SORUYOR,

MANSUR BEY SUS PUS”

Sayın Yavaş, yahu neden cevap veremiyorsunuz? Neden susarak geçiştirmeyi tercih ediyorsunuz? Buyrun konuşun, sizin cevaplarınızı da yazma fırsatı bulalım!

Sessizlik, neticenin vehâmetini gösterir. Köse; “ABB kabile gibi yönetiliyor” derken Yavaş çıkıp da “Ne demek kabile, bakın şunları yapıyoruz” diyemiyor!

MURAT KÖSE’NİN SORUP DA MANSUR YAVAŞ’IN SUS PUS OLDUĞU SORULAR VE İDDİALAR ÖZETLE ŞÖYLE, BAZILARININ ALTINA YORUMLARIMI DA EKLİYORUM:

• Büyükşehir 2019 ve 2020’de 10 milyar lira (10 katrilyon) harcadı. Bu bütçeyi nereye, nasıl harcadınız? 10 milyara sadece 1 heykel yaptınız. Hiçbir projeniz yok! Projeler nerede?

YORUMUM: Yavaş; “Bizim defterimiz herkese açık” diyor. Açık olsaydı herhalde Sayın Köse de defteri açar, okur ve yorumlardı. “Herkese açık” derken kim bu herkes? Soru basit; “10 milyar nereye harcandı?” Tek tek açıklamanız gerekmez mi? Bu sizin seçim vaadiniz değil miydi?

• Sosyal medya belediyeciliği yapmaya çalışıyorsunuz. Gerçek dünyada karşılığı olmayan sanal işler yapıyorsunuz.

YORUMUM: Yavaş’ı sosyal medyada çok gördüm ama Ankaralılarla beraber yemyeşil parkların açılışını yaparken hiç görmedim.

• 58 kilometre metro yapacaktınız. 2 yıldır “bir metre bile” metro yapılmadı. Hani bunu Büyükşehir’in kendi kaynaklarıyla yapacaktınız?

YORUMUM: Yenimahalle’deki mevcut teleferik bile aylardır çalışmıyor.

• Sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinin yarısı artık destek alamıyor.

YORUMUM: Yavaş, “Ankara’da tüm berberlere yardım yaptık” demiş ancak 3.000 berberden 1.300’üne hiç yardım edilmediği ortaya çıkmıştı.

• İhaleleri canlı yayında ve şeffaf yapacağız dediniz. Canlı yayın yapmadığınız ihale sayılarını da açıklar mısınız? Pandemi dönemi maske alımı ihalelerinin kaçını “davetiye usulü” yaptınız ve neden böyle bir yol seçtiniz?

• Pandemi zamanında bile insanların gözünün yaşına bakmadan ücretsiz izne çıkardınız.

• Seçimden önce, “Büyükşehir bütçesi tüm projelere yeter, gelir fazlası bile verilir” dediniz; ama seçimden sonraki ilk meclis toplantısında borç istediniz. Hani israfa engel olununca bütçe yeterdi?

• Ankapark’ı işletmeyi beceremiyorsanız bize verin, işletmesine Mamak Belediye Başkanı olarak talibim!

YORUMUM: Yavaş ve ekibi Ankapark’ı durmadan gündeme getirip problem olarak görüyor ama 2 yıldır tek çözüm önerisi getirmiyor. Ankapark orada, alet edevat, binalar hepsi orada! Sanırım çürüterek çöplüğe çevirip propaganda yapmak istiyorlar.

Hülâsa; Murat Köse’yi Ankara’nın hakkını aradığı, şehri yalnız bırakmadığı ve cesurca hesap sorduğu için tebrik ediyorum. Mansur Yavaş da “beylik sözleri” bırakıp suskunluğunu bozarak sorulara cevap vermelidir. Ama cevap verirken net olmalı, belgelerle konuşmalıdır! Bakalım ne vakit cevap verecek!

“EKREM İMAMOĞLU ŞEMSİYE OLUYOR”

“Mansur Yavaş sessiz sedasız iş yapıyor” diyenler yanılıyor. Evet sessiz olduğu doğru, bakın sorular karşısında bile susuyor; ama “iş yaptığı” doğru değil! İş yapan yönetici sorulara çatır çatır ve doyurucu cevaplar verir! İmamoğlu gündemi öyle saçma işlerle kaplıyor ki adeta Yavaş’a şemsiye oluyor, onun “işlevsizliğini” örtüyor.

İmamoğlu’nun “Herkesi kucaklayacağım” furyasının Ankara’daki yansıması ,“Sizi yalnız bırakmayacağım yavrularım” şeklinde tezahür ediyor.

Yavaş’ın yaptığı iş; “Şu hesaba para yatırın, dağıtalım” şeklinde gidiyor. “Biz bize yeteriz kampanyasında hükümet de vatandaştan para topladı” diyenler olacaktır. Doğru, toplandı. Ama hükümet sadece yardım toplayıp dağıtmakla uğraşmadı. Bunun dışında ortaya konan binlerce eser var. Yavaş ise seçimden önce; “Ankara’nın bütçesi her şeye yeter, hatta tasarruf bile yaparız” diyordu, şimdi yardım toplamanın ötesine geçmeyen bir görüntü arz ediyor.

Ankara’da park bahçe çalışmaları nerede, yepyeni yeşil alanlar nerede, yeni yollarla üst-alt geçitler nerede, 58 kilometrelik metro hattının bir metresini gösterin bari, hani nerede? Bunlara cevap verin! Gördüğümüz kadarıyla Ankara maalesef geçmişin mirasını yiyor! Şehir çürürken Yavaş; “Mansur Dede’niz yanınızda” diye şirinlik edebiyatıyla önümüzdeki seçimlere sessizce gitmeyi hedefliyor!