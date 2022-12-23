Tarım lisesinin özel öğrencileri üretti

Mersin'de tarım lisesi olarak eğitim veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri tarafından sebze üretiminin yanı sıra kaktüs ve sukulent yetiştirilerek ekonomik gelir elde edilmeye başlandı.

Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri, okul bünyesinde yetiştirdikleri sebze ve ürünleri kazanca dönüştürdü. Engelleri bulunan özel öğrenciler okulun uygulama bahçesinde brokoli, karnabahar, İceberg (aysberk) marul, mor lahana, biber gibi sebzeler üretirken, sınıflarında ise kaktüs ve sukulent yetiştirip çoğaltıyor. Üretilen ürünlerden elde edilen gelir ise öğrencilere ve okula ekonomik katkı olarak geri dönüyor.

Kışlık sebze üretimini okulun uygulama alanında yaptıklarını belirten öğrencilerden Kardelen Kıvrık, "Okulumuzda sukulentlerimizi yetiştiriyoruz, kaktüslerimizi yetiştiriyoruz, üretimini yapıyoruz. İleride biz bu mesleği yapmak istiyoruz. Biz bu mesleği yapacağız, severek yapacağız. Ülkemize katkı sağlayacağız. Ülkemizin ekonomisini daha iyi bir yere getirmek istiyoruz aslında. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

Çapalama, toprak havalandırma, dikim, sulama ve gübreleme yaptıklarını aktaran öğrencilerden Kevser Bildeş ise şu anda sebzelerin kesimini yaparak hasat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Ürünlerin tamamı öğrenci ve öğretmenlerimizin emeği"

Tarım alanında eğitim veren bir meslek okulu olduklarını ifade eden Okul Müdürü Mehmet Tekin, "Burada okulumuza Anadolu Meslek Programı öğrencilerinin yanında özel eğitim sınıflarımız mevcut. 3 özel eğitim sınıfımızda tarım alanında eğitim görüyor öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimizle birlikte burada Ekim ayında dikmiş olduğumuz karnabahar, brokoli, biber ve limon üretimi yapıyoruz. Bu üretimde öğrencilerimiz hem tarım alanında teorik olarak görmüş oldukları bilgileri uygulamaya dönüştürmekteler, hem de burada üretilen ürünlerimizi öğretmenevi, özel sektör, ilçemizde faaliyet gösteren çiçekçilerle işbirliği yaparaktan okulumuza ve ülkemize katkı sağlamaktayız. Burada üretilen ürünlerin tamamı öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin emeği. Ve üretilen bu ürünleri satarak okulumuza katkı sağlamaktayız" diye konuştu.

"Özel eğitim öğrencileri tarımın önemini biliyor"

Tarım alanında eğitim veren öğretmenlerden Merve Ergül ise "Özel eğitim öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Kışlık sebze üretiminde brokoli, mor lahana ve İceberg marulumuzu yetiştirdik. Erkenci çeşit olarak brokolimizi hasat ettik bugün. Eylül ayından beri sukulent ve kaktüs üretimi gerçekleştiriyoruz. 2 hafta önceye kadar standımızı açtık. Yeterli bir satış gerçekleştirdik, özel eğitim öğrencilerimiz üretmeyi seviyor ve biz onların yanındayız. Toprakla uğraşmayı seviyorlar. Tarımın önemini biliyorlar, farkındalar. Ülkemiz için üretmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.