Samsun’da şehit yakını ve gaziler için örnek proje

Samsun’da ilk kez gerçekleştirilen ‘Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi' çerçevesinde şehit yakınlarının ve gazilerin tarım arazilerinin bakımı ücretsiz olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

Samsun’un Terme ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kooperatif iş birliğiyle hazırlanan ‘Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa’ isimli proje kapsamında ilçede bulunan şehit yakınları ve gazilerin fındık bahçelerinde bakım ve gübreleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Samsun’da ilk kez gerçekleştirilen vefa projesinde şehit yakınları ve gazilerin fındık bahçelerinde toprak işleme, gübreleme, ilaçlama ve budama uygulamaları Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılırken, gübre ve ilaç gibi bakım ürünleri ise kooperatif tarafından karşılanacak.

Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Cihan Korkmaz’ın fındık bahçesinde başlayan projenin açılış töreninde konuşan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, “Türkiye’nin çevresine bakıldığında vatanın ne denli öneme sahip olduğunu ve bu vatan için canını, kanını veren şehit ve gazilerimizi daha iyi anlıyoruz. Bu projede şehit yakınları ve gazilerimize gösterilen vefanın örnek teşkil etmesini ve yaygınlaşmasını umuyorum” dedi.

İlçede 35 şehit, 81 gazi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, “Proje kapsamında ekonomik durumu zayıf olan ve fiziksel olarak düşkün durumda olan ailelerimize öncelik verilecektir. Ne yapsak şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ancak hayata geçirdiğimiz proje sayesinde onlara olan vefamızı gösteriyoruz” diye konuştu.

“Devletimiz her zaman yanımızda oldu”

Hayata geçirilen projeden memnuniyet duyduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Cihan Korkmaz, “Devletimiz hiçbir zaman bizden elini çekmedi, her zaman yanımızda oldu. Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa projesinde emeği geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, kooperatife ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için minnettarız” şeklinde konuştu.