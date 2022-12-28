Kahtalı çiftçilere 10 bin nar fidanı dağıtıldı

Adıyaman’ın Kahta içesinde tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan narın üretim alanını genişletmek amacıyla çiftçilere 10 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ‘Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi’ projesi çerçevesinde yüzde 70 hibeli 10 bin adet nar fidanı Kahtalı çiftçilere dağıtıldı.

Son bir yıl içinde Adıyaman ve ilçelerinde 100 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Son bir yıl içinde Adıyaman ve ilçelerinde 100 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar Adıyaman Özel İdaremiz tarafından 100 bin adet fidanı ilimiz ve ilçelerimizde dağıttık. Her ilçenin ürün desenine göre farklı fidan üretimleri yapılıyor. Adıyaman'ı meyvecilik anlamında çok farklı bir yerlere getirdik. Malumunuz Kahta, bademde Türkiye birincisi. Bademin yanında nar ve zeytine de ciddi destekler veriyoruz. Adıyaman merkezde nar, ceviz ve zeytin gibi fidanlar dağıttık. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli ürünler. Çelikhan'da ceviz fidanı dağıtımı yaptık. Gölbaşı'nda Trabzon hurması fidanı dağıttık. Besni tarafında bıttım, Antep fıstığı, üzüm gibi meyve fideleri dağıtılıyor. Dolayısıyla Adıyaman'ın her ilçesine oraların iklimine, coğrafyasına ve potansiyeline uygun ürün desenleri ile geliştirmeye çalışıyoruz. Adıyaman’da tarımsal anlamda çok ciddi girdiler elde etmeye başladık. Nar fidanlarını alan tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mahmut Çuhadar, “21. Yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaksa eğer, mutlaka üreteceğiz. Bunun için devlet olarak üretenleri de destekleyeceğiz. Son 3 yılda Adıyaman'da 500 bin fidan dağıtımı yaptık. 5 bin 500 arı kovanı dağıttık. Yeter ki çiftçilerimiz üretsin biz onların projelerine kaynak bulmak için Ankara'dan milletvekillerimizle, bizler burada valilik, kaymakamlık ve belediyemizle beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memleketin idealleri var. İlerleyeceği alanlar var. Bu ideallere ulaşmak için durmayacağız, oturmayacağız, çalışacağız. Küçük hesaplar yapmayacağız. Çiftçimizin emrinde olacağız O büyük o zaman büyük devlet oluruz. Dağıtılan nar fidanlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Necmettin Erbakan Parkı önünde düzenlenen fidan dağıt törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Selami Koruktata, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl ve ilçe tarım müdürleri ile vatandaşlar katıldı.