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Hayat-Aktüel

“İslam'i yıkmak için saldıran bu küffara karşı vatan müdafaası yapmak cihaddır”

2022-11-17 17:43:13

Saker Derneği, Saker Vakfı, Mekke Mescidi Derneği, Mavera Derneği Onursal Başkanı ve İslam alimi Adem Şener Hoca Medine-i Munevvereden Peygamber Efendimizin Huzurunda dualarda bulundu..

Saker Derneği, Saker Vakfı, Mekke Mescidi Derneği, Mavera Derneği Onursal Başkanı, araştırmacı yazar ve ülkemizin İslam âlimlerinden kanaat önderi Adem Şener Hoca Medine-i Munevvereden Peygamber Efendimizin Huzurundan dualarda bulundu.

“Küffar, İslâm'ı ve Türkiye'yi yıkmak için her yönden saldırıyor; bombayla, terörist ordularıyla, ekonomiyle, hâinleriyle... Avrupa parlamentolarında, Amerikan kongrelerinde kararlar alınıyor, bizi her yönden kuşatmaya çalışıyor.” diyen Adem Şener Hoca, “Evet, küffar bütün taşeronlarını seferber etmiş bize saldırıyor. Ve fakat bu millet, bu devlet, bu ordu dimdik karşılarında duruyor. Ey Necip Millet! İslâm'ı yıkmak için saldıran bu küffara karşı vatan müdafaası yapmak cihaddır. Bu cihad, büyük bir cihaddır.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

56

işte tam fikrime düşünceme göre söylem keşke bunu bütün nefisli müslümanlar anlasa ve birlik olup silahlandırılıp dünya zalimlerine karşı her cephede savaşılsaydı keşke
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