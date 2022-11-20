İbadet aşkı hayran bıraktı! Sürünerek yaratıcısının huzuruna gidiyor

Doğuştan engelli olduğu bilinen Somali asıllı Aden Ahmet Abdi adlı genç belden aşağısının felçi olmasından dolayı camiye günde 5 vakit sürünerek gidiyor.

Doğuştan engelli olduğu bilinen Somali asıllı Aden Ahmet Abdi adlı gencin belden aşağısının felçi olmasından dolayı camiye günde 5 vakit sürünerek gidiyor olması gönülleri fethediyor.

İbadet aşkı hayran bıraktı

Birçok kişi evinin yakınında bulunan camilere ibadet yapmak için gitmeye erinirken, Somali asıllı genç evinin yakınında bulunan camiye gitmek yerine, kendisine 1,5 km uzaklıkta olan camiye gitmeyi tercih ediyor.

Cami imamı Hasan Beytullah Şanlı tarafından yapılan açıklamada, Abdi için, camii girişine engelli rampası ve dubalarının koyulduğu belirtildi.

Cami imamı Hasan Beytullah Şanlı sözlerinin devamında ise “Sabah namazları ve yatsı namazları da dahil olmak üzere geliyor. Geldiğinde de engelli rampasından çıkışı tekerlekli sandalyesiyle asansörden inişi, asansörden sonra kapının dışında arabasını bırakıyor ve tabiri caizse sürüne sürüne geliyor buraya kadar." dedi.