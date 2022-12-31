Adıyaman’da, yılbaşı öncesi binlerce fidan dağıtıldı

Adıyaman Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından, “Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik” sloganı çerçevesinde binlerce ağaç fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Orman İşletme İl Müdürlüğü, daha yeşil bir Adıyaman ve Türkiye için belirli aralıklarla yapmış oldukları fidan dikim ve dağıtım etkinliklerinin birini de yılbaşı öncesi gerçekleştirdi. Orman İl Müdürlüğü ekipleri, “Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik” sloganı çerçevesinde kent merkezinde vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Mustafa Göksu'nun da hazır bulunduğu dağıtım töreninde vatandaşlara, kaysı, fıstıkçamı, selvi, badem ve zeytin ağacı fidanları dağıtıldı.

Bazı vatandaşlar aldıkları fidanları bahçelerine dikeceklerini belirtirken bazı vatandaşlar ise tarlalarına dikeceklerini vurguladı. Ağaç fidanı almak için adeta bir biriyle kıyasıya yarışan vatandaşlar, ağaç ekiminin ve yeşil bir doğanın öneminden bahsetti.