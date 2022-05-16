Yunus Akgün kimdir nereli kaç yaşında? Yunus Akgün nerede kiralık oynuyor?
Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray'da yeni sezon için transfer arayışlarına başladı. Adana Demirspor’da kiralık olarak bulunan Yunus Akgün için Galatasaray kesenin ağzını açıktı. Adana Demirspor’da sahalarda kök söktüren Yunus Akgün bu sezonda toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı. Peki Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün nereli kaç yaşında? Yunus Akgün hangi takımda oynadı? Yunus Akgün nerede kiralık oynuyor? İşte Yunus Akgün'ün hayatı, futbol kariyeri...
Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün 7 Temmuz 2000; Küçükçekmece, İstanbul) sağ kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.
Yunus Akgün hangi takımda oynadı?
Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.
Yunus Akgün, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Futbolcu aynı sene Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da forma giydi.