Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Yunanistan bu yüzden Türkiye'den korkuyor

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Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan General Baltzoi, Yunanistan'ın tarihte aldığı yenilgiler nedeniyle halen Türkiye'den korktuğunu söyledi.

Yunanistan'ın Türk SİHA'larını vurması gerektiğini söyleyerek küstah ifadeler kullanan Baltzoi, şunları söyledi:

"Kesinlikle pilotlu uçakları düşürmekten bahsetmiyorum. Sadece İliakis olayında misilleme olarak ikinci Türk uçağını düşürmeliydik çünkü orada zayiatımız vardı. İHA'ları vurmak daha farklı çünkü sadece bir makine karşı taraf için çok da kalp kırıcı bir olay olmaz. Ama bizim şaka yapmadığımıza dair Türkiye'ye yerinde bir uyarı olurdu."

Yunanistan'ın neden Türkiye'den korktuğunun sorulması üzerine Yunan general şu ifadeleri kullandı:

"Bunun cevabı tarih. Küçük Asya felaketinden sonra ülkeyi yöneten Yunan siyasi seçkinleri fobik bir sendrom geçirdi. Bu sendrom küçük istisnalar dışında tüm nesil politikacıları takip ediyor. Tüm bu olaylar nedeniyle siyasi seçkinler korku ve korkaklık zehriyle aşılandı ve bunu bize de aktarıyorlar. Yunanistan'ı yöneten herkes diyor ki; geri çekiliyorum, bomba benim elimde patlamasın, benden sonraki halletsin."

İliakis olayı nedir?

23 Mayıs 2006 tarihinde Kerpe Adası'nın güneyinde Türk ve Yunan F-16'ları havada çarpışarak düştü. Yaşanan olayda Yunan pilot Kostas İliakis hayatını kaybederken Türk Pilot Üsteğmen Halil İbrahim Özdemir fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlamayı başardı.