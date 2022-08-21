Yumurta kabuğunu sakın çöpe atmayın değerlendirin! Yumurta kabuğu tozunu nasıl elde ederiz?

YUMURTA KABUĞU TOZU NE İŞE YARAR?

Yumurta kabuğu üzerinde çok miktarda kalsiyum içeriği yer almaktadır. Bu durum kemik erimesini önlemektedir. Erime problemi bulunan kemiklerin yoğunluğunu yükselterek kemik erimesi tedavisine yardımcı olmaktadır. Bir tane yumurta kabuğu kaynatılarak kurutulup blenderda toz haline getirilir.

YUMURTA KABUĞUNUN FAYDALARI:

Yumurta kabuğunun en büyük faydalarından bazıları ise kemik yapısını güçlendirici etkileri, dişleri güçlendirici etkileridir. Bunun dışında gelişme çağındaki çocuklarda ve bebeklerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirici ve gelişimi hızlandırıcı etkileri bulunmaktadır.

Yumurta kabuğu faydaları ele alındığında, içeriğinde % 98 oranında kalsiyum bulunur, düzenli tüketiminde kalsiyumun vücuda vereceği faydaları kolaylıkla edinebilmenizi sağlar.

YUMURTA KABUĞU TOZUNU NASIL ELDE EDERİZ?

Yumurta kabuklarımızı güzelce yıkayın .Bir süzgeçte süzdürün. Yıkarken içi zar kısmını çıkarmamaya ve kabuklarımızı mümkün olduğu kadar bütün halde tutmaya dikkat edin. Derin bir tencerede kaynamış suyunuzu hazır edin, içine yıkanmış,suyu süzülmüş kabuklarınızı atın.

Kaşıkla dibe çökmesini sağlayarak, kabukların her tarafının suyla temas etmesini sağlayın.

Olası zararlı bakterilerden kurtulmak için, 15 dakika bu şekilde kaynatın.

Kabukları sudan çıkarın, süzgeçte tüm suyunu bırakmasını sağlayın. Fırın tepsisine veya borcama dizin, önceden ısıtılmış 200 derecede fırınınıza yerleştirin 15 dakika pişirin.

Çıkardıktan sonra, blendırda toz kıvamını alıncaya kadar çekin. ( Blendırın bıçaklarının daha keskin hale geleceğini göreceksiniz)

Çok pratik tarif

Organik yumurta kabuğunu kullanacaksanız öncelikle mutlaka yıkamalısınız. Ardından kaynayan suyun içinde en az 3-4 dakika kaynattıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır. Kuruyan yumurta kabukları fırın tepsisine dizilip 120 derecede 10 dakika ısıtılmalı ve ardından robotta ya da değirmende öğütülmelidir.

NASIL KULLANABİLİRİZ?

*En basit kullanımı, bir çay kaşığı tozu direk yutmaktır, tozu elinizden geldiğince küçük hale getiriniz. Tadı hoşunuza gitmez ise, hemen üzerine taze sıkacağınız bir meyve suyunu içebilir veya süt içebilirsiniz, bu şekilde etkileşim ve fayda daha da fazla olacaktır.

*Salataya serpebilirsiniz.

*Çiğ olarak tüketemeyeceğinizi düşünüyor iseniz, pişmekte olan yemekleriniz pişmeye yakın iken ,serpebilirsiniz.(Un gibi çekerseniz çiğ tüketimi rahatsız etmeyecektir.)

*En etkili tüketimi çiğ olarak kullanımıdır, sabah kahvaltıdan veya akşam yemekten önce bir çay kaşığı almanız günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.

*Beyaz çamaşırlarda, kuruttuğunuz yumurtaları ,tülbent arasına koyarak, makine yerleştirdiğinizde şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz, özellikle tülleriniz eski beyazlığına kavuşacaktır.