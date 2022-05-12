  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır? Patates çanağı tarifi:
Kadın - Aile

Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır? Patates çanağı tarifi:

Patates çanağı hazırlamak isteyenler hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu, tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Patates çanağı için hangi malzemeler gerekli? Yoğurtlu patates çanağı tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-12 21:46:00 -
Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır? Patates çanağı tarifi:

Pratik ve farklı bir tarif hazırlamak isteyenler 'Patates çanağı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, patates çanağı tarifi:

Patates çanağı tarifi:

Malzemeler:

  • 6 adet patates
  • 2-3 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yelek kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1-2 diş sarımsak
  • Yoğurt

Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır?

Patatesleri yıkayıp tencereye alın ve haşlayın.

Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup iyice ezin.

Patateslerin içerisine baharat, zeytinyağı, taze soğan ve maydanoz ekleyin.

Harcı güzelce yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayıp çanak şekli verin.

Bir kasede sarımsaklı yoğurt hazırlayıp patates çanaklarının ortasına doldurun.

Yoğurtlu patates çanağının üzerine yağda kızdırdığınız pul biberi gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Nefis çilek reçeli tarifi | Kaç kilo çilekten reçel yapılır? Tam ölçülü çilek reçeli tarifi
Nefis çilek reçeli tarifi | Kaç kilo çilekten reçel yapılır? Tam ölçülü çilek reçeli tarifi

Kadın - Aile

Nefis çilek reçeli tarifi | Kaç kilo çilekten reçel yapılır? Tam ölçülü çilek reçeli tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay