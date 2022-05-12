Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır? Patates çanağı tarifi:
Patates çanağı hazırlamak isteyenler hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu, tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Patates çanağı için hangi malzemeler gerekli? Yoğurtlu patates çanağı tarifi:
Pratik ve farklı bir tarif hazırlamak isteyenler 'Patates çanağı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, patates çanağı tarifi:
Patates çanağı tarifi:
Malzemeler:
- 6 adet patates
- 2-3 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 yelek kaşığı zeytinyağı
- Pul biber
- Karabiber
- Kimyon
- Tuz
- 1-2 diş sarımsak
- Yoğurt
Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır?
Patatesleri yıkayıp tencereye alın ve haşlayın.
Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup iyice ezin.
Patateslerin içerisine baharat, zeytinyağı, taze soğan ve maydanoz ekleyin.
Harcı güzelce yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayıp çanak şekli verin.
Bir kasede sarımsaklı yoğurt hazırlayıp patates çanaklarının ortasına doldurun.
Yoğurtlu patates çanağının üzerine yağda kızdırdığınız pul biberi gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.