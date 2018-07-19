Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek: Saygı duymalısınız

Alman basını tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay destek oldu.

Alman Kicker gazetesine konuşan Kerem Demirbay, "Mesut'un sorgulanacak bir tarafı yok. Almanya Milli Takım formasını benim gibi, herkes gibi o da büyük bir gururla giyiyor." sözlerini kullandı.

Mesut Özil'e Destek: Saygı Duymalısınız" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/kerem-demirbaydan-mesut-ozile-destek-saygi-duymalisiniz-e3ff3e.jpg" alt=""/>

"MESUT'A SAYGI DUYMALISINIZ!"

Mesut Özil'in Milli maçlar sırasında Almanya marşını okumamasını da değerlendiren Demirbay, "Mesut'un milli marşı söyleme gibi bir zorunluluğu yok. Türk asıllı olduğu için değil ama böyle yapmaya karar veriyor, saygı duymalısınız." diye konuştu.