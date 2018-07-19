0553 313 94 23

Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek: Saygı duymalısınız

Mesut Özil'in Almanya marşını okumamasını değerlendiren Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, "Zorunluluğu yok, saygı duymalısınız" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:52
Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek: Saygı duymalısınız

Alman basını tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay destek oldu.

Alman Kicker gazetesine konuşan Kerem Demirbay, "Mesut'un sorgulanacak bir tarafı yok. Almanya Milli Takım formasını benim gibi, herkes gibi o da büyük bir gururla giyiyor." sözlerini kullandı.

Mesut Özil'e Destek: Saygı Duymalısınız" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/kerem-demirbaydan-mesut-ozile-destek-saygi-duymalisiniz-e3ff3e.jpg" alt=""/>

"MESUT'A SAYGI DUYMALISINIZ!"

Mesut Özil'in Milli maçlar sırasında Almanya marşını okumamasını da değerlendiren Demirbay, "Mesut'un milli marşı söyleme gibi bir zorunluluğu yok. Türk asıllı olduğu için değil ama böyle yapmaya karar veriyor, saygı duymalısınız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:52
  1. Almanya
  2. Mesut Özil
  3. Kerem Demirbay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    1. Kars’ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    2. Trump'tan 'Putin' açıklaması:..
    3. Beşiktaş milli futbolcu için..
    4. Telefon kullanıcılarına kötü haber!..
    5. Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek:..
    6. Domates turşusu nasıl yapılır?
    7. İfadeler ortaya çıktı! Miraslara..
    8. Münbiç için Türkiye ve ABD'den ortak..
    9. Kızartma yağı tekrar kullanır mı?
    10. Beşiktaş Fabri'nin alternatifini..
    11. Bedelli askerlik için atını satışa..
    12. Avrupa'da uçaklar havada kaldı!
    13. Fenerbahçe'nin yeni sloganı belli oldu!
    14. Yufka sosu nasıl yapılır?
    15. Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna..
    16. Meyvelerin kararmaması için ne..
    17. Uykusuzlukla baş etmenin yolları..
    18. Oktar Babuna'nın topladığı kanlara ne..
    19. Donald Trump'tan AB'ye çok sert tepki!
    20. Spor dünyasını üzen ölüm!
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak