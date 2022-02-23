Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve nerelidir?
Yıldız Asyalı kimdir? Uğur Yıldız Asyalı yaşında ve nerelidir? soruları Arda Kural’ın “Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum” demesinden sonra merak ediliyor. İşte ‘tın hayatı, kariyeri.
Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 tarihide doğdu. İstanbul doğumlu olan Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.
Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.
23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar.[3] 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.
Yıldız Asyalı hangi dizilerde oynadı?
Çifte Bela – Hakikat
Eyvah Kızım Büyüdü – Ece
Eyvah Babam – Ece
Hayat Bilgisi – Rüya Şahiner
Yıldızların Altında – Nilgün
Mucize Doktor – Sibel hanım
Elif – Rana
Hayat Bazen Tatlıdır
Asayiş Berkemal – Ceyda Tekineli
Akasya Durağı – Melda
Adab-ı Muaşeret – Zeynep
Kahve Bahane – Jale
Pulsar – Hazan
Şöhret Okulu
Yasak Elma – Esra
Şarkılar Susmasın
Aşkın Dansı – Sevgi Emektir – Saliha
Daha Neler – Pınar
Avrupa Yakası – Esra/Özlem