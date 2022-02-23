Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve nerelidir?

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 tarihide doğdu. İstanbul doğumlu olan Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar.[3] 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.

Yıldız Asyalı hangi dizilerde oynadı?

Çifte Bela – Hakikat

Eyvah Kızım Büyüdü – Ece

Eyvah Babam – Ece

Hayat Bilgisi – Rüya Şahiner

Yıldızların Altında – Nilgün

Mucize Doktor – Sibel hanım

Elif – Rana

Hayat Bazen Tatlıdır

Asayiş Berkemal – Ceyda Tekineli

Akasya Durağı – Melda

Adab-ı Muaşeret – Zeynep

Kahve Bahane – Jale

Pulsar – Hazan

Şöhret Okulu

Yasak Elma – Esra

Şarkılar Susmasın

Aşkın Dansı – Sevgi Emektir – Saliha

Daha Neler – Pınar

Avrupa Yakası – Esra/Özlem