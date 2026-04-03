Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kangal Balıklı Göl’de dönüşüm başladı! Şifa merkezi baştan sona yenileniyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ta senelerdir özellikle sedef hastalığı tedavisiyle anılan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı için kapsamlı yenileme süreci başlatıldı.

Sivas’ta sağlık turizminin en dikkat çeken noktalarından biri olan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, yeni bir dönüşüm dönemine girildi.

Sivas'ta sağlık turizminin önemli bir parçası olan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, yeni bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor. Kaplıcanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı' olarak ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile şunların hedeflendiği bildirildi: “Bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan yeni mimari projede bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınacak. Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda uygulanan projede, taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama, hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak.”

Toplam 11 bin metrekarelik brüt inşaat alanına sahip olacak yeni tesisin Sivas'ın köklü misafirperverliğini modern sağlık hizmetleriyle buluşturmasının amaçlandığı belirtildi. 2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimlerinin yer alacağı aktarıldı.

Dönüşüm projesi çalışmaları devam ederken, vatandaşların kaplıcadan yararlanmaya devam etmesi amacıyla gerekli düzenlemeler de yapıldığı ifade edildi. Mevcut sosyal yapıların bir bölümü ile eski havuzlar hızla onarılarak 2026 yaz sezonunda günübirlik ziyaretçilere hizmet verecek şekilde hazırlanacağı, Türkiye'nin sağlık turizmi vizyonu açısından stratejik bir değere sahip olan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, bilimsel temelli bir işletme anlayışıyla uluslararası turizme kazandırılacağı kaydedildi. Bölgenin eşsiz doğal dokusu, endemik balık türleri ve termal kaynakları, modern sağlık hizmetleri ile buluşturularak ziyaretçilere hem şifa hem de benzersiz bir deneyim sunulacağı, Sivas'ın adını dünyaya taşıyacak bu önemli proje ile hem turizm hem de sağlık alanında yeni bir dönem başlayacağı açıklandı.

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti
Gündem

Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa etti.
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "du..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
