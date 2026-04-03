Kangal Balıklı Göl’de dönüşüm başladı! Şifa merkezi baştan sona yenileniyor

Sivas'ta sağlık turizminin önemli bir parçası olan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, yeni bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor. Kaplıcanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı' olarak ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile şunların hedeflendiği bildirildi: “Bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan yeni mimari projede bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınacak. Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda uygulanan projede, taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama, hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak.”