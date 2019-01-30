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Yiğit Ege Yazar'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
Yiğit Ege Yazar'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü

İSTANBUL (AA) - Adana Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Koza Ödülü kazanan İletişim Fakültesi öğrencisi Yiğit Ege Yazar, Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde de Asya Filmleri kategorisinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğrencisi Yiğit Ege Yazar, Dhaka Uluslararası Film Festivali’nde, yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı "Kardeşler" adlı filmdeki rolüyle, Asya Filmleri kategorisinde En iyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Oyuncu, daha önce de 25. Adana Film Festivali'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Koza Ödülü'nü almıştı.

"Kardeşler" filmi öncesinde Çılgın Dostlar ve Köstebekgiller dizilerinde de rol alan Yazar, Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı, Köstebekgiller: Perili Orman ve Kardeşler isimli sinema filmlerinde oynadı. 2000 yılında doğan Yiğit Ege Yazar, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nde öğrenim görüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
  1. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
  2. Adana Film Festivali
  3. Dhaka Uluslararası Film Festivali
  4. Yiğit Ege Yazar

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