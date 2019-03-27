Yeni çipli kimlik kartı nasıl çıkartılır? Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

2019 yılı ile birlikte yeni kimlik alanların sayısı 37 milyona ulaştı. Peki henüz yeni kimliğini almayanlar neler yapacak, yeni kimlik için gerekli evraklar neler, yeni kimlik ücreti ne kadar? Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. İşte yeni kimlik kartı çıkarmak için bilmeniz gereken detaylar...

eni kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek. Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni kimlik kartı için randevular yukarıdaki linkten ya da "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak. Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek. İlçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayanların başvuruları kendi adreslerinde alınacak.

Nüfus Cüzdanları yerine Yeni Kimliğinizi almak için eski kimlik belgenizi yada resmi olarak geçerli başka bir kimlik belgenizi muhakkak ibraz etmelisiniz. Bu durumda şuan kullandığınız Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götürmelisiniz. Herhangi bir sebeple Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götüremediyseniz eğer diğer kimlikleri de ibraz edebilirsiniz.

Yeni çipli kimlik ücreti ne kadar?

Kimlik kartı alma ücreti ne kadar sorusu çokça soruluyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek..