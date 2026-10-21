Yemen’de Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa hesap dondurma kararı

Yemen’de Husilerle bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve kuruluşlara yönelik mali kısıtlamalar devreye alındı. Geçici başkent Aden’de faaliyet gösteren Merkez Bankası, ülke genelindeki banka ve döviz bürolarına gönderdiği tebligatta, başsavcılığın 19 Ekim 2026 tarihli kararının uygulanmasını istedi.

Resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre başsavcılık, 135 kişi ve kuruluşu terör listesine alarak mal varlıklarının dondurulmasına hükmetti.

Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatı veren Merkez Bankası, söz konusu kişi ve kuruluşların başsavcılık kararıyla 19 Ekim 2026'da terör listesine alınarak mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla her türlü finansal ve ticari işlemlerin yasaklandığına işaret eden Merkez Bankası, doğrudan veya dolaylı olarak onlar adına yeni banka hesabı açılmasından kaçınılması uyarısında bulundu.

SABA'nın haberine göre, başsavcılık kararıyla terör listesine alınanlar da Husilerin siyasi, sivil, askeri ve güvenlik liderlerinin yanı sıra Husilerle bağlantılı iş adamları ve şirketlerden oluşuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinin yanı sıra diğer birçok bölgede devam ediyor.