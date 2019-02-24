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Yazır Mahallesi sosyal tesise kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanan Yazır Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 15:29
Yazır Mahallesi sosyal tesise kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanan Yazır Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor.


Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetlerine devam ediyor. Selçuklu’nun en yoğun nüfusa sahip mahallerinden biri olan Yazır Mahallesine kazandırılacak sosyal tesis inşaatında çalışmalarda son aşamaya gelindi. Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her mahallede bölgenin ihtiyaçlarına göre hareket ediyor ve hemşehrilerimize en uygun hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar ilçemizin birçok noktasına kazandırdığımız sosyal tesislerin birini de Yazır Mahallemize kazandırmak için çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimizden gelen talepler doğrultusunda yapımına başladığımız tesisimizde imalat çalışmalarını tamamladık ve inşallah tesisin kısa süre içinde hemşehrilerimize hizmet vermesi için çalışıyoruz" dedi.


Yazır Sosyal Tesisinin mimari yapısı ile bölgesine değer katarken sosyal ve sportif faaliyetler için her yaş grubundan talep göreceğini belirten Başkan Pekyatırmacı, “İlçemize önemli bir eser kazandırırken komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yazır Mahallemizde sonuna yaklaştığımız bu tesisle birlikte diğer mahallelerimizin hem sosyal hem de diğer ihtiyaçlarını da tamamlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.


Yazır Sosyal Tesisi, 4 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşan tesisin zemin katında emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, buhar odası, vitamin bar ve sauna, birinci katında erkek ve bayan fitness salonları, spor salonu ve soyunma odaları, sağlıklı yaşam alanı olarak planlanan ikinci katında ise çok amaçlı salon, mamografi odası, smear odası, diyetisyen odası, sigara bırakma odası, muayene odası ve rezerv odaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:29
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