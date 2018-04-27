Yağ lekesinden bu yöntemlerle kurtulun

Yağ lekesini çıkarmanın çeşitli yolları vardır. Bu yöntemlerin etkili olması kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı malzemeler yağı çabucak emerken, bazıları yağı iter. Bu sebeple sadece suyla ya da deterjanla temizlik yeterli olmaz. Bu yöntemleri emin olduğunuz ve yıkanabilir kumaşlara uygulamanız gerekir.

Yapılan işlemler; doğal elyaflı, yün, ipek, keten, süet gibi hassas kumaşlar veya astarlı giysilerde kumaş dokusuna zarar verebileceği gibi renklerini de açabilir.



AÇIK RENKLİ KIYAFETLERE BULAŞIK DETERJANI

Koku ve boya içermeyen bulaşık deterjanları açık renkli giysilerde yağ lekesi çıkarmak için idealdir. Koyu renkli ürünler için bulaşık deterjanı kullanmak kumaşın renklerini soldurabileceğinden dolayı risklidir.

YEMEK YAĞI LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Yemek yağı lekesi (zeytinyağı, tereyağı, sıvı yağlar) için yağ çözücülü bulaşık sabunu veya deterjanı kullanabilirsiniz. Bulaşık deterjanlarının limon gibi özlü olanlarını daha fazla asit içerdikleri için tercih etmeyin.

PUDRA YAĞ LEKESİNİ ÇIKARMANIZDA SİZE YARDIMCI OLUR

Yeni oluşan yağ lekesinin üzerine kurumadan pudra serpiştirin. Pudra, yağı emdikten sonra temiz bir bezi pudranın üzerine serin ve kumaşı orta sıcaklıkta ütüyle ütüleyin. Kuruyan pudrayı yumuşak bir fırça ile fırçalayın.

SENTETİK KUMAŞLARA ETER

Sentetik kumaşlarda oluşan yağ lekesi için eter kullanabilirsiniz. Leke olan bölgeyi etere batırılmış bez ile siliniz. Eter uçucu bir madde olduğu için açık havada kurutmalısınız. Eter yanıcı olduğundan kullanırken dikkatli olun.

AMONYAK İPEKLİ KUMAŞLAR İÇİN BİREBİR

İpekli kumaşlardaki yağ lekeleri için amonyak kullanabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine bir fincan amonyak koyun. Karışıma batırdığınız bezle lekeyi silin. Sonrasında lekeli bölgenin üzerine kalın kâğıt parçası serin ve kumaşı orta sıcaklıktaki ütüyle ütüleyin.

BİR DE SOĞANI DENEYİN

Kadife kumaşlardaki yağ lekesini soğan ile ovun. Kurumasını beklendikten sonra üzerine kâğıt havlu veya tül koyup kumaşı tersinden ütüleyin.

KÜT AĞIZLI BIÇAK İLE MOTOR YAĞINDAN KURTULUN

Motor gres ve motor yağı lekesi gibi zor bir yağ lekesi söz konusuysa, leke çıkarma işlemine; fazla yağın, bir kör veya küt ağızlı bıçak kullanılarak kumaştan dikkatlice kazınmasıyla başlanmalıdır. Lekeye vazelin uygulayarak lekenin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.