Yabancı şirketlere rest çektiler: 71 madencilik ruhsatı iptal edildi

Senegal hükümeti, doğal kaynakları işleten yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaların geniş çaplı bir incelemesi çerçevesinde 71 madencilik ruhsatını iptal ettiğini ve Senegal Kimya Endüstrileri Şirketi’nin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı.

Başbakan Ousmane Sonko, basına yaptığı açıklamada bu adımların mevcut hükümetin göreve gelmesinden yaklaşık iki yıl sonra atıldığını ve hükümetin çok uluslu şirketlerle yapılan anlaşmaları yeniden değerlendirme sözü verdiğini belirtti. Sonko, bu sözleşmelerin bazılarında devletin “ağır bir haksızlığa uğradığını” ifade etti.

Sonko ayrıca, Senegal Kimya Endüstrileri Şirketi dosyasının hükümet incelemesi sırasında ortaya çıkan en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, Sahra altı Afrika’da fosfat gübresi üretiminde faaliyet gösteren en eski kuruluşlardan biri olan şirketin bazı mali ve vergi yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.

Endonezya merkezli Indorama kimya grubu 2014 yılından bu yana şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor. Senegal hükümeti, o tarihten bu yana ödenmeyen vergiler ve yeni yönetimin yasa dışı olarak değerlendirdiği vergi muafiyetleri nedeniyle ülkenin yaklaşık 1,075 trilyon Afrika frangı (1,5 milyar avrodan biraz fazla) kayba uğradığını belirtti.

Devlet, şirket sahiplerinden yaklaşık 381 milyon avro ödeme yapmalarını talep etti. Hükümet ayrıca 12 Mart’ta Indorama’nın hesaplarını, devlete ödenmesi gereken 250 milyar Afrika frangı tutarındaki borç ödenene kadar dondurduğunu duyurdu.

Hükümet aynı zamanda Senegal Kimya Endüstrileri Şirketi’ne verilmiş olan üç madencilik imtiyazını yenilememe kararı aldı. Bu adım, devletin şirketin tüm varlıklarını devralmasını ve ileride bunları yerli gübre üretiminde kullanmasını hedefleyen planın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca yetkililer, sözleşme şartlarına uymadığı tespit edilen şirketlere verilmiş 14’ü altın madenciliği olmak üzere toplam 71 madencilik ruhsatını iptal etti.

Başbakan Sonko açıklamasının sonunda, Moritya ile ortak yürütülen açık deniz Grand Tortue gaz sahasını işleten BP şirketiyle müzakerelerin sürdüğünü belirterek, hükümetin söz konusu sözleşmeyi “adil olmayan bir anlaşma” olarak gördüğünü ifade etti.