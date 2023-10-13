X Elon Musk, yeni yöntem ile olacak! Starlink uydu telefonu hizmeti: Bunun üzerinde çalışıyor!

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starlink Direct to Cell adında yeni bir uydu telefonu hizmeti üzerinde çalışmaya başladı. SpaceX'in çalıştığı hizmet, küresel kapsama alanı ile mevcut LTE telefonlarına hücresel bağlantı sağlayacak.

SpaceX şirketi hala bu hizmeti geliştirme aşamasında. Ancak yine de şirket, Starlink Direct to Cell'i tanıtmak için yeni bir internet sayfası oluşturdu. Açılan sayfada, hizmetin ilk olarak 2024 yılında SMS hizmetleri ile sınırlı olacağı, 2025 yılındaysa ses ve veri işlevselliğinin yanı sıra IoT cihazları desteğinin de uygulanacağını vurguluyor.

STARLINK DIRECT TO CELL İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

SpaceX'in açtığı yeni internet sayfasında, uydu telefonu hizmetiyle alakalı şu ifadelere yer veriliyor: "Direct to Cell, gökyüzünü görebileceğiniz her yerde mevcut LTE telefonlarla çalışır. Donanımda, ürün yazılımında veya özel uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerekmiyor; bu sayede metin, ses ve verilere kesintisiz erişim sağlanıyor."

Şirket geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortağı T-Mobile ile beraber hizmete yönelik planlarını duyurmuştu. Hizmet muhtemelen karasal standartlara göre nispeten daha yavaş bir performans sunacak. Hzıların saniyede iki ila dört megabit arasında olduğu tahmin ediliyor. Fakat faydası kapsama genişliğinde kendini gösterecek.

T-Mobile tarafından yapılan basın açıklamasında, hizmetin Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse her yerinde, Hawaii'de, Alaska'nın bazı kısımlarında, Porto Riko'da ve karasularında, hatta T-Mobile'ın ağ sinyalinin dışında bile kullanılabileceği belirtiliyor.

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SpaceX, Starlink Direct to Cell'in fiyatını henüz açıklamadı ancak en azından başlangıçta pahalı bir hizmet olması muhtemel. Ancak teknoloji yaygınlaştıkça fiyatların düşmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha uygun fiyatlı hale gelmesi bekleniyor.