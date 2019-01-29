Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandılar

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın toplam 5 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi'de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

Vatandaş motosikletle peşlerine düştü

Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı. Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.