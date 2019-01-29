0553 313 94 23

Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evlerde hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 zanlı vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı.

29 Ocak 2019 Salı 11:09
Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandılar

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın toplam 5 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi'de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

Vatandaş motosikletle peşlerine düştü

Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı. Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:09
  1. hırsızlar
  2. evlere giren kadın hırsızlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meyve suyu ihracatı 250 milyon $’ı aştı
    1. Meyve suyu ihracatı 250 milyon $’ı aştı
    2. ANALİZ - Çanlar İngiliz şirketleri..
    3. Bomba iddia: Binali Yıldırım bugün..
    4. Kenevir üretim başvurusu belgeleri..
    5. THY’den kabin memuru alımı
    6. Eşcinsel ordular geliyor!
    7. Peugeot, Retromobile Fuarı'nda 6..
    8. Yeni havaalanında teknoloji yarışı
    9. BM Özel Raportörü Callamard Suudi..
    10. Andy Murray ameliyat edildi
    11. Pekcan’dan tedbir açıklaması
    12. "İran'ı Suriye'den sadece Rusya..
    13. Trabzonspor'da kombineler tek maçlık..
    14. İGİAD’da Karahan’la devam kararı
    15. Mescid halısındaki 'gamalı haç' deseni!
    16. Gerilim ve komedi "Kapan"da buluşacak
    17. Ülkede köpek gezdirmek yasaklandı!..
    18. Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi
    19. Galatasaray-Boluspor maçı hangi..
    20. BM Özel Raportörü konsolosluğa geldi
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı