0553 313 94 23

Vali Yardımcısı Duruk’tan Otluca köyüne ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Otluca köyü Uyanık mezrasını ziyaret ederek köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:19
Vali Yardımcısı Duruk’tan Otluca köyüne ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Otluca köyü Uyanık mezrasını ziyaret ederek köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.


Uyanık mezrasını ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Otluca Köyü Muhtarı Adem Çiftçi ve köylüler tarafından karşılandı. Karların erimesi nedeniyle Şeyh Musa Deresi’nin taşması üzerine meydana gelen heyelanda hasar gören köprüler ve tarım arazileri bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Duruk, köylülerin sorun ve sıkıntılarını yakında dinledi.


Şeyh Musa Türbesi’ni ziyarete gelen ailelerle de bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, çocuklarla yakında ilgilenerek kendilerine değişik hediyeler verdi.


Köyde tarım işi ile uğraşan Taş ve Yalçın aileleriyle de bir araya gelen Mustafa Duruk, burada köylülerin sevgi seli ile karşılaştı. Sohbet esnasında Nedim ve Sevgi Yalçın kardeşler ise güzel sesleri ile değişik türküler seslendirerek Vali Yardımcısı Durak’a köylerini ziyaret ettiği için teşekkür ettiler.


Burada bir süre köylülerle sohbet eden ve birlikte çay içip sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, Şeyh Musa Deresi’ndeki su debisinin düşmesiyle birlikte köyde var olan sıkıntıları giderecekleri sözünü verdi.


Otluca Köyü Muhtarı Adem Çiftçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son on yılın en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari’de meydana gelen heyelanda köydeki yol, köprü ve arazilerin zarar gördüğünü ifade ederek destek istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu! Avukatları neden gizledi?
    1. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    2. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    3. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    4. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    5. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    6. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    7. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    8. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    9. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    10. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    11. Selde hayatını kaybedenlerin..
    12. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    13. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    14. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    15. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    16. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    17. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    18. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    19. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    20. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı