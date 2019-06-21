Vali Yardımcısı Duruk’tan Otluca köyüne ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Otluca köyü Uyanık mezrasını ziyaret ederek köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Uyanık mezrasını ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Otluca Köyü Muhtarı Adem Çiftçi ve köylüler tarafından karşılandı. Karların erimesi nedeniyle Şeyh Musa Deresi’nin taşması üzerine meydana gelen heyelanda hasar gören köprüler ve tarım arazileri bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Duruk, köylülerin sorun ve sıkıntılarını yakında dinledi.

Şeyh Musa Türbesi’ni ziyarete gelen ailelerle de bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, çocuklarla yakında ilgilenerek kendilerine değişik hediyeler verdi.

Köyde tarım işi ile uğraşan Taş ve Yalçın aileleriyle de bir araya gelen Mustafa Duruk, burada köylülerin sevgi seli ile karşılaştı. Sohbet esnasında Nedim ve Sevgi Yalçın kardeşler ise güzel sesleri ile değişik türküler seslendirerek Vali Yardımcısı Durak’a köylerini ziyaret ettiği için teşekkür ettiler.

Burada bir süre köylülerle sohbet eden ve birlikte çay içip sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, Şeyh Musa Deresi’ndeki su debisinin düşmesiyle birlikte köyde var olan sıkıntıları giderecekleri sözünü verdi.

Otluca Köyü Muhtarı Adem Çiftçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son on yılın en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari’de meydana gelen heyelanda köydeki yol, köprü ve arazilerin zarar gördüğünü ifade ederek destek istedi.