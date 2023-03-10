Uzmanından soğuk algınlığına şifalı bitki çayı önerisi! Bu çayları içen herkesten beğeni yağdı: Bitkisel çaylar

Soğuk algınlığı ve grip için ilaçsız tedavi denilince akla ilk gelen bitki çayları oluyor. Hangi çayın hangi hastalığa iyi geldiğini ve ilaçsız tedavi yöntemlerini sizler için araştırdık. Özellikle gribe yakalanmadan önce içilen bitki çayları, vücut direncine katkıda bulunmaktadır. Zencefil, ıhlamur, ekinezya ve yeşil çay, soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayları arasında yer almaktadır. İşte uzman yorumları en çok beğenilen o tarifler...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, kışı sağlıklı geçirmek için şifalı tarif önerilerini anlattı. İşte şifalı bitki çaylarından doğru beslenmeye kadar en çok merak edilen detaylar...

Ekinezya çayı: Bitkinin kökünün kurutulup içilmesi daha koruyucu etki gösterecektir. Ekinezyanın, bağışıklık sistemini koruyucu etkisi tüketime başladıktan 2-3 hafta sonra başlar. Soğuk algınlığı başladığında değil başlamadan önce kullanılması çok daha doğrudur. 2 aydan uzun süre kullanılmamalıdır.

Enfeksiyonlara karşı probiyotik yoğurt: Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, mide-bağırsak enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturulmasını sağlar. Özellikle probiyotik yoğurt ve kefir tüketimi, enfeksiyonlara karşı korur.

Soğuk algınlığına ıhlamur: Ihlamur, boğazın tahrişini önler ve tahriş olan boğazın onarılmasını sağlar.

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Dinç uyanmanın formülü zengin beslenme: Antioksidan vitaminler yönünden zengin besinler tüketmek şart. Bu soğuk havalarda zinde ve dinç uyanmak için antioksidanlardan zengin beslenmek oldukça önemlidir. Özellikle de C vitamini.

D Vitamini: Düşük D vitamini insülin direnci oluşumunda ve kalp-damar sağlığı için oldukça önemlidir. O nedenle mutlaka vitamin değerlerinizi ölçtürün.

YAŞLILAR, DİYABETİK, BÖBREK, KALP VE HİPERTANSİYON HASTALARI DİKKAT

Üşümekten korkan bireylerin enerji olsun diye, yüksek karbonhidratlı besinleri tüketmeleri uyuşukluk, uyku hali, kan şekeri ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. C vitamini alabilmek adına yenilen 1 kg mandalina, şeker hastasının, kan şekerini yükseltir.

Tüm bunları dikkate alarak sebze ve meyveden 3'er porsiyon tüketilmelidir. Şeker hastaları portakal suyu yerine portakalın kendini yemelidir. Biberin içindeki C vitaminin, mandalinadan daha çok olduğunu asla unutmayın.

Gribe en çok hangi çay iyi gelir?

Çünkü doğal bitki çayları her zaman bağışıklığınızı güçlendirir ve hastalıkları rahat atlatmanıza yardımcı olur. İşte gribe iyi gelen çaylar olarak ün salmış olan limonlu çay ve adaçayını mutlaka içmlisiniz.

Öksürük ve gribe iyi gelen bitki çayları

TAZE VEYA KURU AYVA YAPRAĞI.

EKİNEZYA ÇAYI.

AYVA, BAL VE IHLAMUR.

ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL.

TOZ KARABİBER VE BAL.

YEŞİL ÇAY VE KAKULE.

AYVA ÇAYI.

Soğuk algınlığına iyi gelen bitkiler İbrahim Saraçoğlu

Grip için bitki çayı karışımı: C Vitamin Deposu Çay: 1 tırnak kadar zencefil, 1 adet portakal, yarım demet kuzu kulağı, 1 adet limon, 1 tutam nane, yarım demet semizotunu katı meyve sıkacağından geçirip içiniz. Yanlız C vitamini uçucu olacağından hızlıca tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca Hatmi çiçeği, eski zamanlardan bu yana şifalı bir bitki olarak ... En çok bitki çayı formunda görülen hatmi çiçeği, soğuk algınlığına iyi gelir.