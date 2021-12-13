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Kadın - Aile Ütüdeki kireci temizleme yöntemleri
Kadın - Aile

Ütüdeki kireci temizleme yöntemleri

Kireç, su ile çok temas eden yüzeylerde sudaki sert minerallerin birikmesi sebebiyle oluşur.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:18:00 - 2021-12-13 16:25:29
Ütüdeki kireci temizleme yöntemleri

Kıyafetlerin kırışıksız ve temiz görünmesini sağlayan ütüler her ne kadar dikkat edilse de bazı zamanlar kireç yüzünden tıkanır ve iyi ütülemezler. Bu kireç parçaları ütülediğiniz kıyafetlerde leke yapar. Ütünüzde oluşan kireçlenme ütünün deliklerini tıkar ve buhar çıkışını engeller.

Sık sık ütünün kireçlenmesinden şikayetçi olanlar, ütülerinizi atmayın çünkü bu sorundan sizi kurtaracak oldukça etkili, basit yöntemler var.

İşte pratik yöntemleri ve tarifler

Kabartma Tozu

Ütünüzün düzenli bakımı için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu madde oldukça etkili bir çözücüdür. Uygulamaya geçmeden önce ütünün su haznesini 3/4 oranında doldurun. Ardından kabartma tozu ve su ile macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı elinizle ütünün alt tabanına delikleri kapatacak şekilde yayın. Ardından bir süre bekletin ve kulak temizleme çubuklarıyla gözenekleri temizleyin. Ütüyü çalıştırın ve buhar ayarını sonuna kadar açın. Ütü buhar çıkarmaya başlarken tabakaları da eritip gözeneklerden dışarı çıkaracaktır. Ardından ıslak bir bez ile tabanı silmeniz yeterli olacaktır.

Beyaz Sirke

Ütünüz içindeki tabaka oldukça kalınlaşmışsa bu yöntem işinize yarayacaktır. Uygulamaya geçmeden önce su haznesini tamamen boşaltın. Boşalttığınız hazneye bir fincan kadar beyaz sirke ekleyin. Üzerine bir çay bardağı kadar da içme suyu ekledikten sonra ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Oluşan tabakaların gözeneklerden akıp gittiğine şahit olacaksınız. Sirke ile temizlemenin bir diğer yolu da tuz ve sirke karışımıdır. İki fincan beyaz sirke içerisine bir fincan tuz ekleyip ocağa alın. Tuz eriyene kadar kaynatın. Ardından karışımı soğumaya bırakın. Ardından bu karışımı bir bez yardımıyla tabanına uygulayın. Tabanda oluşmuş lekeler için en etkili yöntem budur.

 

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