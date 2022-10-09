Ütü kireci nasıl temizlenir? Kazanlı ütü ve buharlı ütü kireci nasıl temizlenir? Karbonatla ütü temizleme

Ütülerimizde kullandığımız çeşme suları, zaman içerisinde kireçlenmelerine ve performanslarının düşmesine neden olur. Çünkü çeşme suları kireç bakımından oldukça zengindir ve bu kireç, ütünüzde birikmeye başla. Doğal olarak hem ütünüze hem de çamaşırlarınıza zarar verir. Özellikle çamaşırlarınızda kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. İlerleyen durumlarda ise kıyafetlerinizin ütünün altına yapışması sorunu ile karşı karşıya kalırsınız. Bunun önüne geçebilmek için ütülerin düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Ütü içindeki kireç nasıl temizlenir sorusu için bir kaç yöntem bulunur. Bu yöntemler sayesinde ütünüzün kireçlerini rahatlıkla temizleyebilir ve yüksek performanslı olan ütüler elde edebilirsiniz. Ütü içindeki kireç nasıl temizlenir diye merak edenler için bütün ayrıntılar bu yazımızda sunulmaktadır. Kireçlenen ütü nasıl temizlenir konusundaki tüm püf noktaları bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca kir tutan ütü nasıl temizlenir sorusunun cevabını da yazımızda bulabilirsiniz.

Ütü kirecini temizleyebilmek için bir kaç yöntem bulunur. Bu yöntemlerden aşağıdaki şekilde bahsedebiliriz;

Birinci yöntem limon tuzudur. Limon tuzunu bir kabın içerisine koyun ve bir miktar kaynatın. Ardından ütünüzün su haznesinden, sıcak olacak şekilde boşaltın. Ütüyü fişe takın ve birkaç kez buhar çıkarmasını sağlayın. Ütünüzün fişini çekin. 1 saat kadar bekleyin ve soğuduktan sonra içindeki suyu boşaltın. Ardından temiz su ile iyice durulayın.

Kireçlenmiş ütü nasıl temizlenir sorusu için ikinci yöntem beyaz sirke yöntemidir. Ütünüzün su haznesine beyaz sirke ve suyu koyun. İkisinden de eşit miktarda koymaya dikkat edin. Elma sirkesi değil sadece beyaz sirke kullanmaya dikkat edin. Ardından ütünüzün fişini takın ve iyice ısındıktan sonra buhar çıkarmasını sağlayın. Yine fişten çıkardıktan sonra 1 saat bekleyin ve soğuyan suyu boşaltın. Ardından temiz su ile su haznesini yıkayın.

Ütü içindeki kireç nasıl temizlenir sorusu için bir diğer yöntem ise sirke ruhudur. Eşit miktarda sirke ruhu ile suyu ütünüzün su haznesine boşaltın. Ütüyü ısıtın ve pamuk bir beze sürün. Bu işlem sürekli yapmanız halinde, ütü içinden çıkan pisliğin beze aktığını göreceksiniz. Ütüyü fişten çekin ve soğuduktan sonra temizleyin.

Kir tutan ütü nasıl temizlenir sorusunun cevabı ise limonlu bulaşık deterjanıdır. Bu deterjanın içerisine bir miktar ılık su ve karbonat ekleyin. Karıştırdıktan sonra bezinizi bu suda hafif ıslatın ve suyunu iyice sıktıktan sonra ütünüzün tabanını temizleyin.

Buhar kazanlı ütünüzün kirecinin temizlenmesi

Kolay Kireç Temizleme Yöntemi ile kireç temizleme

Kazanlı ütü neyle temizlenir?

Kazanlı ütü kireci nasıl temizlenir ile ilgili görsel sonucu

Bunun için bir ölçek (yaklaşık yarım çay bardağı) sirkeyi kazanlı ütünüze koyun. Su hazinesini suyla doldurup fişi takın ve ısınmasını bekleyin. Ara sıra buhar düğmesine basılı tutun ve dediklerinden buhar ile sirkenin çıkmasını sağlayın. Böyle yarım saat beklettikten sonra soğutun ve suyu dökün.

Buharlı ütü kireçlenmesi nasıl temizlenir?

Limon suyunu su ile beraber ütü haznesine gerekli miktarda ilave edin. Sirke işleminde olduğu gibi buhar düğmesine bas bırak uygulaması yaparak işlemi tekrar edin. Göreceksiniz ki ütünüzdeki kireç tabakası geçmeye başlayacaktır.

Limon ve Karbonat

Ütünün altındaki delikleri kürdan yardımıyla açın. Tüm deliklere karbonat serpiştirin. Ütünün altını yarım limon ile sürün ve ütüyü 1 dakika ısıtın. Daha sonra fişini çekin ve kireçlerin temizlenmesini bekleyin.