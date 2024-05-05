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Gündem Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği
Gündem

Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:24:00 -

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anılırken, Bediüzzaman Said Nursi hakkında açıklamada bulunduğu video yeniden gündem oldu.

Vefatın 3. yıldönümünde rahmetle anılan ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun, Bediüzzaman Said Nursi hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.

'Osmanlı'ya karşı olan herkese karşıyım' diyerek CHP tarafından uydurulmuş tarihi, belgeleriyle genç nesillere gerçek bir şekilde aktaran üstad Kadir Mısıroğlu, sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor.

Bediüzzaman hakkında uyardı

Sohbetlerinde Bediüzzaman Said Nursi hakkında da fikir beyan eden Mısıroğlu'nun, takipçilerini Said Nursi aleyhinde konuşmamaları için uyardığı video ise yeniden gündeme geldi.

"Sakın Said Nursi'nin aleyhinde konuşmayın!"

Cumartesi Sohbetleri'nde Bediüzzaman'a hayran olduğunu söyleyen Mısıroğlu, aleyhte konuşulmaması gerektiğine de vurgu yaparak şunları söylemişti:

Hakikat namına bir şeyler daha söyleyeyim. Sizin yüreğinizi ferahlandırayım. Öyle bir mevsimdeyiz ki. Vallahi, billahi, tallahi ben şeriatın galip ve hakim olduğu bir devirde yaşamaya bugünü tercih ederim. Hatta Mustafa Kemal'in gününde yaşasaydım da bu hizmetin çok cüzünü yapabilseydim. O gün hizmet edenlere, Bediüzzaman Said Nursi'ye, Süleyman Efendiye vs. hayranım. O günkü hizmet edenlerin altın değerindeydi hizmetleri. Sakın hiç birinin aleyhinde konuşmayın.
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Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor
Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor

Aktüel

Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor

Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz
Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

Gündem

Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

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