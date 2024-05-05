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Gündem Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz
Gündem

Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-05-05 12:58:00 -
Üstad kadir Mısıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

İslam’ı dava edindiği ömrünü, keskin mücadelelerle geçiren, İslam’ın neferlerinden biri olan Üstad Kadir Mısıroğlu’nu, vefatının üzerinden geçen 5. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

 HABER MERKEZİ 

İlmi ferasetiyle kaleme aldığı 61 eserinde, Türkiye’nin birçok kanayan yarasına parmak basan, yakın tarihimizde karanlıkta kalmış pek çok olayı hakiki yönleriyle ortaya koyan tarihçi Mısıroğlu; Lozan’ın zafer olmadığını ilk dillendiren isim olmuş, FETÖ fitnesini yıllar öncesinden ifşa etmiş, Yunan mezalimini belgeleriyle ortaya koymuş, Ermeni soykırımı iddialarını çürütmüş ve CHP’nin tek parti diktasının İslam düşmanı uygulamalarını açığa çıkarmıştı.

Birçok zulme muhatap olmasına rağmen doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir dirayete sahip olan Mısıroğlu’nun Nasuh Mehmet Efendi Camii haziresindeki kabri, sevenleri tarafından her gün ziyaretçi akınına uğruyor. akit ailesi olarak ‘Üstad’ Kadir Mısıroğlu’nu rahmetle, minnetle, hasretle ve dualarla yâd ediyoruz.

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