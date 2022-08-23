Ünlü oyuncu Russell Crowe’den sürpriz Türkiye çağrısı!

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Russell Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarına seslenerek "Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" dedi.

Ünlü oyuncu Russell Crowe, hayranlarına seslendi: Türkiye'ye gitmek için plan yapın

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN PLAN YAPIN"

58 yaşındaki Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap vermeyi ihmal etmedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Russell Crowe Kimdir?

Russell Ira Crowe (d. 7 Nisan 1964, Wellington), Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen. Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır.

Doğum tarihi: 7 Nisan 1964 (58 yıl yaşında), Wellington, Yeni Zelanda

Eşi: Danielle Spencer (e. 2003–2018)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı: "Akıl Oyunları", "Gladyatör" gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, bir Oscar sahibi.

Çocukları: Tennyson Spencer Crowe, Charles Spencer Crowe

Ebeveynleri: John Alexander Crowe, Jocelyn Yvonne Crowe

Kardeşleri: Terry Crowe

Russell Crowe TV Şovları- Russell Crowe filmleri: Çok fazla filimde oynamıştır. Akıl Oyunları, Gladyatör, Robin Hood, The Nice Guys, Dengesiz, en çok beğenilen filmleri arasında.

Russell Crowe son hali