Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli? Uğur Kızılca kaç yaşında? Uğur Kızılca hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca seçildi. Peki Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli?

Uğur Kızılca kimdir?

Aslen Şanlıurfalı olan Uğur Kızılca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Uğur Kızılca, Kızılca Avukatlık Bürosu’nu yürütmektedir. Yüksek Hakem Kurulu, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı Bakanlar Kurulu Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca; 15 Temmuz davasında FETÖ terör örgütünü yargı önünde yargılatmış, Akıncı Üssünde FETÖ davaları soruşturmalarını bizzat yürütmüştür. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

Yüksek Hakem Kurulu nedir? Yüksek Hakem Kurulu görevleri

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur. 5 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü açısından Yüksek Hakem Kurulu'nun kuruluşunda ve işleyişinde önemli değişiklikler getirilmiştir. Cumhurbaşkanınca bakanlıklar bünyesi dışından seçilen tarafsız bir üye, üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürü'dür.

Yüksek Hakem Kurulu üyeleri

Seracettin Göktaş

Uğur kızılaca

Nurcan Önder

Kadir Arıcı

Akansel Koç

Şerafettin Güler

Enis Bağdadioğlu

Erdal Arap