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Gündem Türkiye'den NATO uçağına yakıt ikmali
Gündem

Türkiye'den NATO uçağına yakıt ikmali

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:40:00 -
Türkiye'den NATO uçağına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

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