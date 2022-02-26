Türk Telekom’dan yerlilik hamlesi

İletişim şirketi Türk Telekom, 5G alanında yerli firmalarla el ele verecek. Şirket, bu yönde ilk hamleleri yaptı.

Kritik anlaşmalar

Türk Telekom, Akıllı Tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki TARNET’le önemli bir iş birliğine imza attı. Odin’le bulut bilişim sanallaştırma çözümleri için ortak faaliyetleri duyurdu. Çekirdek şebekenin en kritik sistemlerinden biri olan ve 5G dahil tüm mobil teknolojileri destekleyen PCRF/PCF ürünü için ise yerli yazılım şirketi i2i’yle anlaştı.

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle yaptığı iş birliklerinin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara da imza atıyor. Şirket, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme yolunda iş birliği yaptığı yerli firmaları açıkladı.

ATS testleri tamamlandı

Türk Telekom, TARNET iş birliğiyle 5G teknolojisiyle çalışan otomatik dümenleme sistemine sahip ATS-Akıllı Traktör Sistemi’nin saha testlerini sonuçlandırdı. ATS kullanılarak tarımsal faaliyetlerin veriminin arttırılması, üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenen projede daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otonom traktör sayesinde sağlandı.

Yapay zekâ destekli

5G’den yararlanılan Akıllı Traktör uygulaması sayesinde otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken, yapay zekâ desteğiyle video analitiği yapıldı. Sürücüsüz traktör rotası üzerinde sapma tespit edildiğinde 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirildi.

i2i Systems’le iş birliği kapsamında gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi Turkuaz çözümü gibi PCF/PCRF ürünü de ilk defa Türk Telekom şebekesinde ticari olarak hayat bulacak.

Stratejik dönüşüm

Türk Telekom, sanallaştırılmış ağ fonksiyonları ve altyapı entegrasyonları alanlarında faaliyet gösteren ve yerli bir şirket olan Odine’le müşterek adımlar atıyor. İki şirket, konteyner mimarisi platformlarını test ediyor, yerli çözümleri entegre etmek ve yönetmek için çalışıyor.

Amaç kalkınmayı hızlandırmak

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları kaydetti: “Kurum olarak ülke ekonomisine katma değer oluşturacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürünler ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak onların potansiyellerini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Amacımız Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır hale gelmesini ve T 5G’de söz sahibi ülkelerden biri olmasını sağlamak. Özellikle 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yeni nesil bilişim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında projeler geliştirirken; hem alt yapımızda hem de servislerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde yerli markalarla ortaklıklar geliştirmekten dolayı çok mutluyuz.”

Sinerjinin ötesinde

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ise şöyle konuştu: “Türk Telekom’la yaptığımız iş birliği, ülkemiz için teknolojik bir yeniliğin oluşturduğu sinerjiden çok ötesidir. ATS’nin Türk Telekom ve TARNET’in ortaklığıyla 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması, tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini ifade ederken; aynı zamanda gün yüzüne çıkartacağımız yeni teknolojilerimizin de habercisidir.”

İki kıtayı birleştirdi

i2i Systems CEO’su Ayhan Kapusuz, şunları belirtti: “2007 yılında telekom sektörüne yerli ve katma değerli ürünler sağlamak üzere kurulan tamamen bir Ar-Ge ile yazılım şirketiyiz. Türk Telekom’la Uçtan Uca Yerli Milli 5G projesinde iki kıtayı birleştiren 5G çekirdek şebeke bağlantılarını gerçekleştirdik. Ayrıca 5G Radyo Erişim Şebekesi’nde yerli baz istasyonu kullanımını sağladık. Yine son olarak Türk Telekom’la 5G şebekesine uyumlu PCF/PCRF projemizi başlattık. Tüm bu başarılarımız için Türk Telekom’a bize verdiği destek için müteşekkiriz. Bundan sonra da ülke ekonomisine değer katacak yerli 5G projelerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Dijitalleşmeye katkı

Odine CEO’su Alper Tunga Burak da şu yorumlarda bulundu: “Telekom hizmet sağlayıcılarının ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde bulut tabanlı sanallaştırma çözümleri sürecin temelini teşkil ediyor. Bulut tabanlı sanallaştırılmış çözümler yalnız operatörlerin değil diğer işletmelerin de IoT, 5G, Edge Computing (Sınır Bilişim), AI/ML gibi teknolojileri kullanarak yapacakları çalışmalarda telekom operatörlerini en önemli teknoloji sağlayıcısı durumuna getiriyor. Türk Telekom’la yaptığımız stratejik iş birlikteliğiyle ülkemizin telekomünikasyon altyapısının dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”