  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı! Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı! Hedeflerinde füze ve savunma altyapısı var! İsrail 24 saatte İran'a 140'tan fazla saldırı düzenledi CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik ‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var! Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar! Özlem Çerçioğlu'ndan şirazesi iyice kayan Özgür’e cevap: Bu iftiraların hesabını sana soracağım! İçişleri Bakanı Çiftçi: En fazla soruşturma izni AK Partili belediyelere verildi
Trump'a artık piyasalar inanmıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve stratejik geçiş noktalarındaki riskler, küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Ensarullah’ın İsrail’e yönelik hamleleriyle genişleyen çatışma alanı, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep gibi kritik hatlarda sevkiyat krizini tetiklerken petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Fiyatlarda tarihi yükseliş

Pazartesi günü yükseliş ivmesini sürdüren petrol fiyatları, savaşın yayılmasıyla birlikte aylık bazda rekor artışlara imza attı. Rakamlar piyasadaki paniği gözler önüne seriyor:

  • Brent Petrol: Cuma günkü %4,2’lik artışın ardından 3,09 dolar daha yükselerek 115,66 dolara ulaştı.
  • WTI (ABD Tipi Ham Petrol): %2,93 artışla varil başına 102,56 dolara çıktı.

Brent petrolün bu ay kaydettiği %59’luk devasa artış, 1990 Körfez Savaşı dönemindeki yükselişleri bile geride bırakarak son on yılların en sert aylık tırmanışı olarak kayıtlara geçti.

Lojistik hatlar kopma noktasında

JP Morgan analistleri, çatışmaların artık sadece Basra Körfezi ile sınırlı kalmadığını; Kızıldeniz ve Babülmendep gibi dünyanın en kritik geçiş yollarının da tehdit altında olduğunu vurguluyor. Kpler verilerine göre, Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı yerine Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na kaydırdığı petrol miktarı günlük 4 milyon 658 bin varile ulaştı. Eğer Yanbu hattı da kesintiye uğrarsa, Suudi petrolünün Akdeniz'e ulaşmak için tek çaresi Mısır’daki SUMED boru hattı olacak.

 

Trump'ın 'müzakere' oyununa piyasalar tok

ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaları yönlendirmeye yönelik zıt açıklamaları ise artık yatırımcılar nezdinde karşılık bulmuyor. Pazar akşamları "müzakere ediyoruz" diyerek tansiyonu düşürmeye çalışan Trump’ın, hafta sonuna doğru yeniden "savaşacağız" söylemine sarılması, piyasalardaki manipülasyon etkisini yitirmesine neden oldu. Analistler, sahadaki gerçeklerin Twitter diplomasisinden daha baskın hale geldiğine dikkat çekiyor.

Not: Bölgedeki istikrarsızlığın sürmesi halinde enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu yeni bir kriz eşiğine taşımasından endişe ediliyor.

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Necati Gedikoğlu

Trump tüm insanlığın düşmanı geri zekalı bir yaratikdir kesinlikle devletlerin dolar rezervini sifirlamali İsrail'i yok etmeleri farz dir aksi taktirde fakirlik yokluk perişanlik dünyanın sonu yakındır acele etmeli dünya ucurumda

Cvv

Siyonlar Haçlılar ve Şia dünyayı kaosa sürüklüyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23