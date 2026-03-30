Trump'a artık piyasalar inanmıyor

Fiyatlarda tarihi yükseliş

Pazartesi günü yükseliş ivmesini sürdüren petrol fiyatları, savaşın yayılmasıyla birlikte aylık bazda rekor artışlara imza attı. Rakamlar piyasadaki paniği gözler önüne seriyor:

Brent Petrol: Cuma günkü %4,2’lik artışın ardından 3,09 dolar daha yükselerek 115,66 dolara ulaştı.

Cuma günkü %4,2’lik artışın ardından 3,09 dolar daha yükselerek dolara ulaştı. WTI (ABD Tipi Ham Petrol): %2,93 artışla varil başına 102,56 dolara çıktı.

Brent petrolün bu ay kaydettiği %59’luk devasa artış, 1990 Körfez Savaşı dönemindeki yükselişleri bile geride bırakarak son on yılların en sert aylık tırmanışı olarak kayıtlara geçti.

Lojistik hatlar kopma noktasında

JP Morgan analistleri, çatışmaların artık sadece Basra Körfezi ile sınırlı kalmadığını; Kızıldeniz ve Babülmendep gibi dünyanın en kritik geçiş yollarının da tehdit altında olduğunu vurguluyor. Kpler verilerine göre, Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı yerine Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na kaydırdığı petrol miktarı günlük 4 milyon 658 bin varile ulaştı. Eğer Yanbu hattı da kesintiye uğrarsa, Suudi petrolünün Akdeniz'e ulaşmak için tek çaresi Mısır’daki SUMED boru hattı olacak.

Trump'ın 'müzakere' oyununa piyasalar tok

ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaları yönlendirmeye yönelik zıt açıklamaları ise artık yatırımcılar nezdinde karşılık bulmuyor. Pazar akşamları "müzakere ediyoruz" diyerek tansiyonu düşürmeye çalışan Trump’ın, hafta sonuna doğru yeniden "savaşacağız" söylemine sarılması, piyasalardaki manipülasyon etkisini yitirmesine neden oldu. Analistler, sahadaki gerçeklerin Twitter diplomasisinden daha baskın hale geldiğine dikkat çekiyor.

Not: Bölgedeki istikrarsızlığın sürmesi halinde enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu yeni bir kriz eşiğine taşımasından endişe ediliyor.