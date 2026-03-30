Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail televizyonuna verdiği özel mülakatta Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almaya başladıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirten Trump, İran'ın anlaşma için "yalvardığını" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı ile ilgili stratejik açıklamalarda bulundu. İsrail televizyonuna konuşan Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp almayacağı yönündeki soruya, "Evet, elbette, bu zaten şu an gerçekleşiyor" yanıtını verdi.

NETANYAHU İLE TAM KOORDİNASYON

Trump, bölgedeki askeri ve siyasi adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile tam bir iş birliği içerisinde atıldığını vurguladı. İsrail halkına ve desteğine olan güvenini dile getiren Trump, "İsrail'i ve halkını seviyorum, onların desteğinden dolayı gururluyum" ifadelerini kullandı.

İRAN İDDİASI: "ANLAŞMA İÇİN YALVARYORLAR"

İran’ın mevcut durumuna dair sert açıklamalarda bulunan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma masasına oturmak için çaba sarf ettiğini iddia etti. Trump, "İran anlaşma için yalvarıyor. Yok edilen siz olsanız siz de istemez miydiniz?" diyerek bölgedeki Amerikan baskısının sonuç verdiğini savundu.

 

Necati Gedikoglu

Altın ve gümüşün devre dışı bırakılması doların hegomonyasinin güçlenmesini venezzuela dan sonra İran petrolünü ele geçirmesiyle nihai hedef olacaktır bu lanetler den kurtulmak için tüm devletler dolar rezervini terketmeli yoksa insanlık bu belalardan kurtulamayacak
