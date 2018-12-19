Trabzonspor, Esteban'ın yerini doldurdu! İşte yeni kaleci
Trabzonspor, file bekçisi Esteban'ın şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.19 Aralık 2018 Çarşamba 03:20
Trabzonspor, U21 takımı kalecisi Muzaffer Cem Kaplan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğduğum, büyüdüğüm, renklerine gönül verdiğim Trabzonspor'da profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Her sokağında anım olan güzel şehrimin, büyük taraftarlarına her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun bordo-mavili kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
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