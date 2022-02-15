Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni nasıl geçer? Evde topuk dikenine iyi gelen bitkisel çözümler

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir.

Topuk dikeni neden oluşuyor?

Topuk dikeni, yanlış ayakkabılar, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, kilo artışı, tabana ani yük binmesi gibi nedenlere bağlı olarak ayak tabanımızda yer alan kısa kasları topuk kemiğine bağlayan fasya adındaki liflerde yırtılma/kopma sonucu oluşan enflamasyondur.

Topuk dikeni belirtileri nasıl anlaşılır?

Topuk dikenin en sık karşılaşılan belirtileri ise;

Sabah yataktan çıkarken atılan ilk adımda topukta bıçak gibi keskin ağrı

Gün içinde kesik kesik ağrı

Topuk iltihabı veya topuk şişmesi.

Topuk altında kemik benzeri çıkıntı

Topukta yürümeyi zorlaştıran bir hassasiyet hissi gibi durumlar gözlemlenebilir.

Topuk dikenine ne iyi gelir?

Elma sirkesi

Epsom tuzu

Zencefil çayı

Feridun Kunak bitkisel kürü

Soğan kürü

Limon

İşte topuk dikenine iyi gelen bitkisel ve doğal öneriler..

Elma Sirkesi

Topuk dikeni evde tedavisi en doğal malzemeler ile yapılabilir. Bu durumda elma sirkesine ihtiyacınız olacak.

Elma sirkesi ile ayaklarınızı her akşam yıkarsanız, elma sirkesinin içindeki mineraller sayesinde bağ dokularının iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Topuk dikenini son günlerde fark ettiyseniz elma sirkesini kullanmaktan kaçınmayınız. Erkenden müdahale edip dikenin daha da yayılmasına engel olabilirsiniz. Böylece ayak sağlığını korumuş olursunuz.

Epsom tuzu

Topuk dikeni bitkisel tedavi önerilerimizden bir diğeri de ayak detoksu için önerilen epsom tuzudur. Epsom tuzu ayak sağlığınızı koruma konusunda oldukça güçlüdür. Sadece ayaklarınıza bakım yapmak için kullanacağınız bir leğen ya da kova içine epey su doldurun. Suyun içine 3 kaşık epsom tuzu ekleyerek ayaklarınızı bu suyun içinde 30 dakika kadar bekletin. Düzenli olarak bu uygulamayı yaparsanız; topuk dikenini iyileştirebilirsiniz.

Limon topuk dikenine iyi gelir mi?

Topuk dikenine limon kabuğu

Limonda bulunan antioksidan maddeler sayesinde birkaç gün içinde bağ dokularınız yenilecek ve eski ayak sağlığınıza kavuşacaksınız. Gece yatmadan limon dilimlerini ayağınıza sarın ve bir çorap giyerek uyuyun. Bu işlemi yaklaşık 1 hafta boyunca deneyerek topuk dikeninden kurtulabilirsiniz.

Karbonatlı su topuk dikenine iyi gelir mi? Karbonat topuk dikenini geçirir mi?

Karbonat ile topuk dikeninin geçirilmesi için öncelikle yarım çay kaşığı karbonatın ve 1 çay kaşığı suyun alınması gerekmektedir. Ardından karbonat ve su karıştırılmalıdır. Macun kıvamına getirilmelidir. Hazırlanan macun, masaj yaparak topuk bölgesine sürülmelidir.