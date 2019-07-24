0553 313 94 23

TOKİ’den kim ev alır?

“Ev sahipleri bekar çocuğu ev sahibi olsun diye başvuru yapıyor ve kabul ediliyor asıl ihtiyacı olanlar faydalanamıyor.” İddiasına TOKİ’den cevap geldi. Peki TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’den kim ev alır?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
TOKİ’den kim ev alır?

TOKİ son dakika haberleri: “Ev sahipleri bekar çocuğu ev sahibi olsun diye başvuru yapıyor ve kabul ediliyor asıl ihtiyacı olanlar faydalanamıyor.” İddiasına TOKİ’den cevap geldi. Peki TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’den kim ev alır?

TOKİ’den kim ev alır? Sorusuna ilişkin TOKİ’nin cevabı: Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut üretimi yapmakta ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Satışa arz edilen tüm projelerimizde satış koşulları belirlenirken, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış koşulları koyarak hedef kitleye yönelik satış politikası uygulamaya özen gösterilmektedir.  Satışa sunulacak konutlarımız için güncel takibinizi sosyal medya hesaplarımız ve idaremiz web sayfası www.toki.gov.tr adresinden sürdürebilirsiniz.”

TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?

TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu

TOKİ konutlarından gazi yakınları da yararlanır mı?

TOKİ sözleşmesi imzalamadım ne olur

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır?

TOKİ ödeme planı nasıl? TOKİ ödemeleri ne zaman başlıyor?

TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika TOKİ konut başvuruları

TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? TOKİ başvuru ücretini geri alabilir miyim?

TOKİ kimlere kredi veriyor?

TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?

TOKİ kurada ismi çıkıpta sonradan vazgeçilir mi

Kurası çekilen TOKİ konutları sözleşmesi ne zaman yapılır

TOKİ satışları TOKİ başvuruları TOKİ kura çekiliş sonuçları TOKİ başvuru şartları

TOKİ başvuru ücreti 2019 TOKİ’ye başvurmak için ne kadar peşinat

TOKİ emekli başvuru tarihi 2019

TOKİ’den aldığım evi nasıl devredebilirim | Borcu bitmemiş toki evleri satılabilir mi?

TOKİ’den ev çıkmayanlara başvuru ücret iadesi ne zaman yapılacak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
  1. tokiden kimler yararlanabilir
  2. tokiden kimler ev alabilir
  3. tokiden kimler yararlanamaz
  4. toki başvuru 2019
  5. toki başvuru şartları nelerdir
  6. toki izmir başvuru 2019
  7. toki devir şartları
  8. toki online başvuru
  9. TOKİ son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir eğitim şehri olacak
    1. Balıkesir eğitim şehri olacak
    2. İran Cumhurbaşkanı: "Yasal ve adil bir..
    3. "Elif’in Düşleri" Adana Optimum’da
    4. Başkan Aslan’dan İl Müdürü Kemal..
    5. Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı:..
    6. AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24..
    7. Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2..
    8. Şan Ökten, kabri başında anıldı
    9. TOKİ Çorlu 618 konut kura sonuçları..
    10. Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa..
    11. Altın fiyatları
    12. Doktora tehdide ilginç ceza
    13. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu..
    14. Çanakkale’de 12 mülteci yakalandı
    15. Aydın’da öğrenci yurdunda yangın
    16. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    17. Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve..
    18. Çin’de heyelan: 15 ölü
    19. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
    20. Çanakkale’yi dijitalleştiren TÜRKKEP’e..
    21. Macaristan Tanıtım Günü etkinliği..
    22. Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla..
    23. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kura..
    24. Bu devriye çocuk ve kadınlar için
    25. Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten..
    26. TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi..
    27. Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor
    28. Arslanköy yolu asfaltlandı
    29. Batı medeniyeti(!) mazlumların kanı ve..
    30. Terör propagandası yapan 4 kişi..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi