TOKİ son dakika haberleri: “Ev sahipleri bekar çocuğu ev sahibi olsun diye başvuru yapıyor ve kabul ediliyor asıl ihtiyacı olanlar faydalanamıyor.” İddiasına TOKİ’den cevap geldi. Peki TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’den kim ev alır?

TOKİ’den kim ev alır? Sorusuna ilişkin TOKİ’nin cevabı: Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut üretimi yapmakta ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Satışa arz edilen tüm projelerimizde satış koşulları belirlenirken, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış koşulları koyarak hedef kitleye yönelik satış politikası uygulamaya özen gösterilmektedir. Satışa sunulacak konutlarımız için güncel takibinizi sosyal medya hesaplarımız ve idaremiz web sayfası www.toki.gov.tr adresinden sürdürebilirsiniz.”

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