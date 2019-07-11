TOKİ Türkiye’nin her noktasında konut yapımına devam ediyor. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’ye başvuruda bulunarak ön başvuru ücretini yatırıyor. TOKİ konut başvurusu yapanlar için noter huzurunda kura çelişişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. TOKİ en son Muğla Fethiye'de inşa edilecek olan 180 konutun, Antalya Manavgat'ta inşa edilecek 236 konutun ve Isparta'da inşa edilecek 300 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ daha pek çok bölgedeki projeleri için kura çekimi yaptı. Peki TOKİ’den ev çıkmayanlara başvuru ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti ne zaman ve nereye yatırılacak? İşte detaylar.

TOKİ ev çıkmayanların başvuru iade ücretlerine ilişkin, “Kurada asil olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.” açıklamasında bulundu.

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