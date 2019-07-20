TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ’den konut alsam TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusunu sormakta. TOKİ başvuru ile konuta yazılan ve TOKİ başvuru sonucunda TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar sözleşme imzalamakta. Bu sözleşme ile TOKİ’nin başvuru şartları kabul edilmiş sayılmakta. Vatandaş der ki, “TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu?”

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan gelir seviyesi düşün olan kimseler konut sahibi olabiliyor. Diğer ifade ile TOKİ alt gelir grubu konutlarından ev sahibi olduğunuzu ancak ödemeleriniz bitmeden evi kiraya vermek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusu akıllara gelmekte.

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor. Buna karşın, standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdare (TOKİ) inisiyatifinde oluyor.

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