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TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu

TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ’den konut alsam TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusunu sormakta. TOKİ başvuru ile konuta yazılan ve TOKİ başvuru sonucunda TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar sözleşme imzalamakta. Bu sözleşme ile TOKİ’nin başvuru şartları kabul edilmiş sayılmakta. Vatandaş der ki, “TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu?”

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu

TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ’den konut alsam TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusunu sormakta. TOKİ başvuru ile konuta yazılan ve TOKİ başvuru sonucunda TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar sözleşme imzalamakta. Bu sözleşme ile TOKİ’nin başvuru şartları kabul edilmiş sayılmakta. Vatandaş der ki, “TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu?”

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan gelir seviyesi düşün olan kimseler konut sahibi olabiliyor. Diğer ifade ile TOKİ alt gelir grubu konutlarından ev sahibi olduğunuzu ancak ödemeleriniz bitmeden evi kiraya vermek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusu akıllara gelmekte.

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor. Buna karşın, standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdare (TOKİ) inisiyatifinde oluyor.

TOKİ konutlarından gazi yakınları da yararlanır mı?

TOKİ sözleşmesi imzalamadım ne olur

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır?

TOKİ ödeme planı nasıl? TOKİ ödemeleri ne zaman başlıyor?

TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika TOKİ konut başvuruları

TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? TOKİ başvuru ücretini geri alabilir miyim?

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TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?

TOKİ kurada ismi çıkıpta sonradan vazgeçilir mi

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
  1. TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu
  2. TOKİ evleri kiraya verilir mi?

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