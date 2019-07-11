TOKİ’den alınan ev borç bitene kadar kiraya verilir mi? TOKİ alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilir mi? TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’den alınan evlerin kiraya verilip verilmeyeceğini araştırıyor. TOKİ’den alınan ev kiraya verilir mi, TOKİ’den alınan evler kiraya verilebilir mi? İşte bu sorulara TOKİ’nin verdiği cevap.

TOKİ alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilir mi? TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’den alınan evlerin kiraya verilip verilmeyeceğini araştırıyor. TOKİ’den alınan ev kiraya verilir mi, TOKİ’den alınan evler kiraya verilebilir mi? İşte bu sorulara TOKİ’nin verdiği cevap. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmedikleri tespit edilmesi durumunda sözleşmeleri feshedilmektedir.

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