TOKİ’den aldığım evi nasıl devredebilirim | Borcu bitmemiş toki evleri satılabilir mi?

TOKİ’ye yazılıp sonra da kura sonucu kendisine ev çıkan alt gelirli grubu bir vatandaş TOKİ’den aldığı evde oturmayıp kiraya vermek istese verebilir mi? TOKİ evlerinde oturma zorunluğu var mı? TOKİ’ye ödemesi bitmemiş TOKİ 3+1 kiraya verilir mi? TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? TOKİ’den aldığım evi nasıl devredebilirim, TOKİ 2+1 kiraya verilir mi? sorularını TOKİ’den ev alanlar ya da ev almayı düşünen vatandaşların en çok sorduğu soruların başında gelmekte. İşte Alt gelir grubu konut projesinde TOKİ’den ev almaya hak kazananların TOKİ evlerinde nasıl tasarrufta bulunacağına ilişkin haberin detayları.

TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.