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TOKİ taksit ödemeleri evi alınca mı başlıyor? TOKİ Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda inşaa edeceği konutların hak sahiplerine kura sonucu belirlendi. TOKİ kura sonuçları son dakika sorgula. Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusu TOKİ’den ev alacak vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

28 Haziran 2019 Cuma 11:33
TOKİ taksit ödemeleri evi alınca mı başlıyor? TOKİ Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda inşaa edeceği konutların hak sahiplerine kura sonucu belirlendi. Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? sorusu TOKİ’den ev alacak vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

TOKİ Ödeme koşulları ne olacak, nasıl olacak? Aylık taksit miktarı, TOKİ'nin başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

TOKİ Konut fiyatlarını kim belirliyor?

Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri’ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.

Konut Edindirme Yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor?

Ödemeler, KEY hak sahipliğine esas ek listelerin ilan edilmesinden sonra ilgili kanunda hükme bağlanan şekilde ve süreler içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalanlara KEY tutarları, KEY ödemelerine ilişkin ilk listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı ilan tarihi baz alınarak hesaplanacak %10 artışla ödenmektedir. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her 3 aylık dönem için ilave olarak basit usulde %1.25 artış uygulanmaktadır.

TOKİ’nin Konut Edindirme Yardımı ödemelerindeki rolü nedir?

KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yürütülen süreçte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sadece; 5664 sayılı Kanunun “Yönetmelik” başlıklı 7’inci maddesi 1’inci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur” hükmü uyarınca, anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin Hazine Müsteşarlığı’yla müştereken hazırlanmasında görev almıştır. Bu itibarla, KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yürütülen tüm bu süreçte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde KEY hak sahiplerine ilişkin kişi bazında gerek isim, gerekse kesinti ve nema tutarlarıyla ilgili herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Taksit ödemelerimi geciktirdiğimde ya da ödeyemediğimde ne olacak?

Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

TOKİ  kura sonuçları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:33
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