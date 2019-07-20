TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını, TOKİ satışlarının yanında sözleşmelere ilişkin araştırma yapılmakta. Dar veya orta gelirli bir vatandaş ev almak için TOKİ’ye başvurdu. Başvuru sonrası TOKİ kura çekilişinde ismi çıkta ve TOKİ’den ev konut almaya hak kazandı. Ancak TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaş gidip TOKİ sözleşmesi imzalamadı. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek. Vatandaş soruyor: TOKİ sözleşmesi imzalamadım ne olur? Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim? Konut alma hakkım iptal edilebilir mi?

TOKİ başvuru son dakika detayları. Tüm sözleşme işlemleri bitene kadar gelmeyen kişiler konut alma haklarını kaybedeceklerdir.

Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?

Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?

1.İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2.Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge.

Sözleşme imzalamadım TOKİ'den konut alma hakkım iptal edilebilir mi?

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

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